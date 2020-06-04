Арахамия "наехал" на нардепов из-за "воров в законе": переписка попала в сеть

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на заседании ВРУ призывал коллег поддержать законопроект об уголовной ответственности для "воров в законе".

Он, в частности, присылал "слугам" сообщения в чате "Информационный канал СН" в мессенджере. Об этом сообщает "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Все в зал. Очень важно принять закон. Голосуем ЗА, иначе будут все считать, что мы продались", – высветилось на телефоне у нардепа-мажоритарщика Юрия Здебского, что и удалось заснять фотографу.

Арахамия

При этом отмечается, что ранее Арахамия так же через чат призывал "слуг" поддержать кандидатуры министров, а еще – вернуть на доработку программу правительства.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №2513 об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в Уголовный кодекс понятие "вор в законе".

За документ во втором чтении и в целом 4 июня проголосовали 236 народных депутатов. Во время рассмотрения законопроекта нардепам включили аудиозапись разговоров между криминальными авторитетами, которые выражали опасения в связи с его принятием.

Переписка "слуг" strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует распускать украинский парламент. По крайней мере, пока партия "Слуга народа" будет голосовать за нужные законопроекты.