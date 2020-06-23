Арахамия и Корниенко оконфузились из-за включенных микрофонов: назвали коллегу "рабочей бабой, как корабельная сосна"

Арахамиа и Корниенко поймали за пикантным разговором о коллеге из "СН"

Журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" – Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.

Их пикантный разговор состоялся на встрече в Николаеве, когда они, вероятно, думали, что микрофоны отключены. Видео сняли "НикВести" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По ролику слышно, что первым заговорил замглавы фракции "СН", заявив Арахамии, что их коллега Ирина Аллахвердиева – "баба рабочая, как корабельная сосна" и "вообще красотка". На это нардеп ответил просто: "Да".

"Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем, она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут… триста встреч за четыре месяца и выиграет. Она такая вживую. Энергетика", – рассуждал Корниенко.

Арахамия согласился с этим, но ответил немногословно: "Энергии много".

"Ну ты к президенту ее заведешь, увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да", – заключил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились видео выступлений группы "2Саша". Ее участниками являются первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и народный депутат Украины этой же политической силы Александр Санченко.