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2 марта • обновлено в 21:07
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Арахамия: хотим ввести в Кабмине должность вице-премьера по обороне

3.3т
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"Слуги народа" хотят ввести в Кабмине новую должность: вице-премьер-министр по обороне.

Об этом заявил глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина". Таким образом хотят "усилить интеграционную функцию в сфере обороны".

"У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", – рассказал Арахамия.

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением", – добавил он.

Арахамия и Зеленский

Арахамия и Зеленский

facebook.com/oleg.fedonyuk

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ активно и небезосновательно обсуждается тема с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука. Однако сам Арахамия накануне усомнился в смене главы Кабмина якобы из-за отсутствия кандидатов на этот пост.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Кабинет министров Украины
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-новый министр
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