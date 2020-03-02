"Слуги народа" хотят ввести в Кабмине новую должность: вице-премьер-министр по обороне.

Об этом заявил глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина". Таким образом хотят "усилить интеграционную функцию в сфере обороны".

"У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", – рассказал Арахамия.

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением", – добавил он.

Арахамия и Зеленский facebook.com/oleg.fedonyuk

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ активно и небезосновательно обсуждается тема с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука. Однако сам Арахамия накануне усомнился в смене главы Кабмина якобы из-за отсутствия кандидатов на этот пост.

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