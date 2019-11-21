Скандал c насильником-педофилом, Юзиком и "Джокером": что сказал Арахамия на брифинге

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 21 ноября дал большой брифинг для журналистов. На нем он ответил на вопросы по поводу самых громких скандалов, в центре которых очутились представители президентской политсилы.

OBOZREVATEL собрал для читателей самые важные заявление нардепа, касающиеся экономического дележа "слугами народа", секс-скандалов и передела сфер влияния в регионах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Судьба насильника Иванисова

Арахамия прокомментировал нашумевший скандал вокруг "слуги народа" Романа Иванисова. Оказалось, что он был осужден за изнасилование несовершеннолетней. По словам главы фракции "Слуга народа", если это подтвердится, то Иванисову не будет места в партии.

Вместе с тем, Арахамия не исключил, что информация может оказаться фейком. "Представьте себе, как господин Иванисов себя чувствует, если это фейк. Его насильником обзывают. Если это фейк, это будет очень обидно", – отметил он, предположив, что распространить его мог тот, чьим коррупционным интересам помешал Иванисов.

Также нардеп добавил, что исключить скандального парламентария из партии (в случае достоверности данных о судимости) до съезда будет невозможно. Поэтому сначала встанет вопрос об исключении из фракции.

Давид Арахамия "Главком"

Юзик и его "решалы"

Арахамия весьма бурно отреагировал на слив в сеть скандальных переговоров "слуги народа" Юрия Корявченкова (Юзика) с полицией Кривого Рога. На них нардеп активно обсуждает влияние на денежные потоки и их дележ в родном Кривом Роге. По словам Арахамии, на самом деле речь якобы шла о наведении порядка городе, а не о "дерибане".

"Я слышал, что люди приехали в родной город к президенту. Это нардепы из разных округов, они не связаны между собой. Говорят, что там наркоманы, нелегальная игруха, металлолом. Они хотят навести в этом месте порядок. Это мое видение", – сообщил он, отметив, что не видит в этом никакого криминала.

Пообещал "тр*хнуть" за слухи о "дерибане"

Продолжая тему скандальных разговоров Корявченкова, Арахамия озвучил странную угрозу в адрес тех, кто утверждает о наличии в регионах "крышующих" от провластной партии.

"Я считаю нормальным, когда приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА, у него есть совещание с силовиками, и говорю: ребята, если кто-то вам скажет, что из Киева вам будут звонить и говорить, туда не ходи, этого не делай, этого не расследуй, звоните непосредственно мне и мы их тр*хнем, как следует", – жестко высказался он.

Давид Арахамия ATR

Угрозы за "крышевание" казино

Арахамия пообещал лично докладывать о "крышевании" игорного бизнеса президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, он рассказал, что парламент планирует проголосовать за законопроект о легализации казино в первом чтении до нового года.

"Если есть информация у гражданина или правоохранительных органов о том, что кто-то якобы во власти "крышует" сейчас игорный бизнес, то мы будем об этом докладывать напрямую президенту и будет очень решительная реакция", – заявил нардеп.

"Бездомный" Стефанчук

Арахамия заверил, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук от "Слуги народа", которого обвинили в том, что он за государственный счет снимал квартиру у собственной тещи, решил вернуть все потраченные на аренду жилья деньги обратно.

"Господин Стефанчук – очень культурный, интеллигентный человек. Вот он человек, за которого я буду биться до последнего. Он, кстати, чтобы вам было понятно, все делал законно, там личная есть история. Но он написал заявление на имя главы Верховной Рады с просьбой разрешить ему вернуть обратно все средства", – сказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Долг перед "Джокером"

Арахамия заявил, что ни разу не подходил к разоблачителю "слуг народа" "Джокеру", но каждый день с ним общался. Также политик признал, что пранкеру известно даже гораздо больше, чем ему. "Не знаю, кто он, но я ему бутылку должен", – загадочно отметил нардеп.

Детальнее о громких делах, в которых замешаны народные депутаты от самой большой политической силы в новой Верховной Раде, вы можете почитать в нашем специальном разделе "Скандалы вокруг "Слуги народа" .

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!