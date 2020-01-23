Арахамия анонсировал увольнения 2-3 министров

В правительстве под управлением премьер-министра Алексея Гончарука, возможно, подадут в отставку несколько министров.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что уже написала заявление по собственному желанию министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

"Думаю, 2-3 министры могут (подать в отставку – ред.). Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак выказала такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля… Что касается других ... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое", – сообщил он.

При этом политик не ответил, уйдет ли с поста глава МВД Арсен Аваков, которого называют "временным министром".

"Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решения", – пояснил Арахамия.

Кабмин Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января в Верховной Раде поддержали отставку министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Также после скандала с прослушкой, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.

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