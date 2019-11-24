Арахамии пригрозили сроком за хитрую финансовую аферу в США

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может получить срок за создание цепочки фейковых компаний для отмывания средств в США.

Автор Telegram-канала "Разведчик" обнародовал хронологию событий по совокупности полученной информации и указал на ряд похожих дел.

"В начале 2002 года Даваид Арахамия регистрирует компанию Artvertex Inc с адресом регистрации 208 3rd Avenue, Brooklyn, NY, компания зарегистрирована на имя David Braun. Через полгода компания закрывается: на счетах Artvertex в американских банках оказываются $70 тыс, полученных путём хищения средств с банковских карт американских граждан. Министерство юстиции совместно с ФБР инициирует расследование – в США существует федеральный закон о борьбе с компьютерными мошенничествами, который предусматривает до 20 лет лишения свободы за преступлении подобного рода", – сказано в сообщении.

Арахамии может грозить срок

Уточняется, что после этого Арахамия сформировал компанию по созданию сайтов TemplateMonster, которая имеет доступ к данным порталов и подключенным платежным сервисам.

"Совокупность двух вышеизложенных фактов является разведпризнаком того, что ФБР могло взять его разработку: выходец из стран СНГ выглядел своим в среде хакеров-кардеров, что делало легким процесс его внедрения. Активная публичная деятельность Давида Арахамии начинается с 2014-го года и связана с выходом из бизнеса компании TemplateMonster", – отметил "Разведчик".

По его словам, после бегства бывшего президента Виктора Януковича, при президентстве Петра Порошенко Арахамия стал волонтером в Министерстве обороны, а после победы Владимира Зеленского – кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины под №4 от партии "Слуга народа". В материале говорится, что есть информация о том, что это произошло по личной просьбе одного из сенаторов-демократов США, который перед досрочными выборами в Раду звонил Зеленскому.

Давид Арахамия Скрин видео

"Совокупность вышеизложенных фактов позволяет заключить, что могла состояться операция внедрения под прикрытием, только заинтересантом вместо ФБР выступала уже совсем другая структура. Если это действительно так, то информацию об американском паспорте Давида Арахамии получить не получится – она засекречена, и охраняется федеральным законодательством США", – добавил он.

Уточняется, что в 2013 году в США приговорен к 18 годам тюремного заключения Роман Вега, похитивший около 500 тыс. номеров кредитных карт. На следующий год в Штатах был арестован 28-летний киевлянин Вадим Ермолович, который похищал ценные бумаги из информационных ресурсов различных бирж и получил около $30 млн нелегальных доходов.

В 2015 году экстрадирован из Польши 34-летний Виктор Хостак, который отмыл около $10 млн. Тогда же был арестован в израильском аэропорту и экстрадирован в США владелец сайта Cardplanet Алексей Бурков.

В 2016 году был осужден 31-летний уроженец Николаева Евгений Левицкий – участник хищения более $9 млн у 2,1 тыс банкоматов по всему миру.

"Все успешные стартапы и их создатели публичны, особенно в США. В своих интервью Арахамия представляет TemplateMonster успешным стартапом. Почему в период с 2002го по 2014й год Давид Арахамия был в тени?" – отметил автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамию обвинили в двойном гражданстве. Сразу несколько Telegram-каналов распространили информацию, что народный депутат якобы владеет паспортом гражданина США.

Позже Telegram-канал "Темный рыцарь" обнародовал информацию о фейковых компаний для отмывания средств в США.

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