"Арахамиевских соснознавцев" и "выброшенного" Саакашвили есть кому заменить, – Матиос

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что в нашей стране хватает достойных кандидатов на управляющие должности, но все они остаются "ненужными".

Таким образом он отреагировал на диалог украинского бизнесмена Игоря Гуменного с Михеилом Саакашвили. Он отметил, что украинский специалист продемонстрировал большую компетентность, чем глава Исполнительного комитета реформ.

"У нас не только свои кадры, но и предпринимательские с большой буквы хозяева собственного дела. Но в государственных офисах ни HR, ни headhunters на наших нет. А может и есть, но такие успешные и не нужны? Если нам кто-то из-за границы диктует, кроме всего прочего, кто нас должен учить реформам, то становится очевидно, что на самом деле происходит в нашем образовании, медицине, экономике и других важных сферах. Для нас у тех "совершенных" иностранцев из стран демократии всегда своих ненужных "корабельных сосен" и "торпед" хватает", – написал Матиос на своей странице в Facebook.

Facebook Анатолия Матиоса

По словам бывшего главного военного прокурора, украинский специалист на видео четко объясняет Саакашвили, какие именно реформы нужно вводить.

"У нас есть украинский спец – Игорь Гуменный. Именно он на видео объясняет Михеилу, какие реформы и как именно надо проводить. И тут возникает вопрос: вот зачем нам выписанный из чужого розыска иностранный Саакашвили, когда у нас есть свой, вполне успешный Гуменный?" – задался Матиос вопросом.

Facebook Анатолия Матиоса

По его мнению, в Украине царит эпоха "арахамиевских соснознавцев", которую должен заменить уклад полноценно укомплектованного государства.

"Должен согласиться с Саакашвили и его "словесным извержением" – государства у нас, действительно, пока нет. Если бы было, то этого еще при Порошенко выписанного, выброшенного, а теперь возвращенного иностранного господина у нас физически не было бы. Бродил бы где-то в Зимбабве или Либерии и там бы вешал местным что-то на уши. А пока, во времена Саакашвили, у нас государства еще нет, но в изобилии у нас "торпед Третьяковых" и Арахамиевых соснознавцев" украинской государственности. Но вечно так не будет", – считает Матиос.

Telegram Анатолия Матиоса

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Испольнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили считает, что Россия лучше Украины в сфере экономических реформ. По его мнению, РФ ушла "далеко-далеко вперед Украины" в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.