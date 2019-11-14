Арахамая назвал "слугу народа", которая предлагала деньги нардепам

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход неоднократно предлагала своим коллегам денежную помощь.

Об этом с трибуны во время заседания Верховной Рады 14 ноября заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

"Госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную помощь - это факт", - сказал он.

Давид Арахамия facebook.com/oleg.fedonyuk

Анна Скороход УП

Как сообщал OBOZREVATEL, Скороход во время заседания заявила, что ее муж был задержан правоохранительными органами из-за ее политической позиции. Вчастности, из-за того, что она голосовала против земельного закона.

В ответ Арахамия сказал, что партия к задержанию мужа политика не имеет никакого отношения.

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