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14 ноября • обновлено в 14:12
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Арахамая назвал "слугу народа", которая предлагала деньги нардепам

3.2т
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Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход неоднократно предлагала своим коллегам денежную помощь.

Об этом с трибуны во время заседания Верховной Рады 14 ноября заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

"Госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную помощь - это факт", - сказал он.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

facebook.com/oleg.fedonyuk

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Анна Скороход

Анна Скороход

УП

Как сообщал OBOZREVATEL, Скороход во время заседания заявила, что ее муж был задержан правоохранительными органами из-за ее политической позиции. Вчастности, из-за того, что она голосовала против земельного закона.

В ответ Арахамия сказал, что партия к задержанию мужа политика не имеет никакого отношения.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Персоны
Анна Скороход Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Гоша Злой
Гоша Злой
ха ха, недолго музыка играла...
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