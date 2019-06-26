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"Аппетит Гитлера!" Портников рассказал, как Россия вернулась в ПАСЕ

2.5тЧитать материал на украинском

Возвращение России в ПАСЕ показало неспособность Запада противостоять Кремлю и его агрессивной политике.

Об этом в блоге на "Грани.ру" написал украинский журналист Виталий Портников.

Он отметил, что РФ никогда не исключали из ПАСЕ. Российской делегации лишь ограничили участие в процедурах ассамблеи.

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"Отказаться от участия в работе ассамблеи решила сама Россия. Это не ПАСЕ ставила ультиматумы Москве, а Москва - ПАСЕ. Это в Москве решили перестать платить членские взносы в СЕ и таким образом "завербовали" чиновников из аппарата организации. Это в Москве стали подводить ситуацию к исключению страны из СЕ, чтобы поставить международное сообщество перед простым выбором: либо с Россией без санкций, либо вообще без России. Кремль в этой ситуации действовал как банальный шантажист, все время повышающий ставки в надежде, что рано или поздно клиент испугается и сдрейфит", – пояснил журналист.

Портников добавил, что решение о возвращение России принималось на самом высоком уровне, а не депутатами в ассамблее.

ПАСЕ

ПАСЕ

"Это не просто Запад и его общественное мнение устали от противостояния с Кремлем. Это лидеры западных стран устали от противостояния с Кремлем, так ничего и не добившись от Путина. Потому что Крым остается аннексированным, Донбасс - оккупированным. А Россия уже возвращается, и отмена санкций против нее в ПАСЕ может быть только началом отказа Запада от хотя бы символического сопротивления Москве", – подчеркнул он.

Журналист отметил, что в мировой истории уже есть примеры умиротворения немецкого Рейха перед началом Второй мировой войны и постоянные попытки договориться с Советским Союзом по ее окончании.

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"В обоих случаях аппетит Гитлера и советских вождей только повышался, а границы оккупированных ими территорий и сфер влияния только расширялись. С агрессором нельзя договориться. Его можно только раззадорить", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. В течении 24 часов российская делегация сможет работать в зале так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

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Персоны
Виталий ПортниковАдольф Гитлер (Adolf Hitler)
Тег
ПАСЕ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба весьмирснами признать,что проект незалежна Украина не состоялся и похоронить его,а краину-гомункула,созданную кровавыми коммуняками разделить между цивилизованными соседями. Вместе с тупым рагульем
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные именно благодаря поведению Геращенко...вас животных ненавидит теперь и..)))Европа))))Кстати а почему Обозреватель нам не рассказывает об отводе украинских войск????И так далеко....)))Ау...Обозреватель...Ау...Гудкова..
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3
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
CARGO 100, Читаю новости...Сейчас в ДНР и ЛНР все хохочут...А сколько помню было радости ...о продвижении за 5 лет на 70 метров)))
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3
1
CARGO 100
CARGO 100
Сидоров Андрей, это они наступают ... Забыл стратегию в Иловайске?
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1
CARGO 100
CARGO 100
Обиженные, хватит вышиванить, "гордо" покиньте Европу ...
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2
2 из 5 ответов | показать все
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Чан Джеки, Ау...минусатор...ты где???
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0
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Чан Джеки, Животное...кстати а почему Обозреватель нам не рассказывает о покидание серой зоны вашей бандой????
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3
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