Аппаратом Рады стал руководить человек из госохраны

В пятницу, 20 сентября Верховная Рада Украины проголосовала на назначение Вячеслава Штучного главой аппарата парламента.

За такое решение проголосовали 340 народных депутатов.

"Если нет возражений, предлагаю поставить постановление о назначении на должность руководителя аппарата ВРУ Штучного Вячеслава Васильевича. Нет возражений. Ставлю на голосование, надеюсь, что результаты будут такими же. Прошу поддержать и проголосовать", – сообщил на заседании ВР Дмитрий Разумков.

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Отметим, что также сегодня президент Украины Владимир Зеленский указом №711/2019 уволил Штучного с поста заместителя начальника Управления государственной охраны.

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Вячеслав Штучный был замначальника УГО с мая 2019 года. С января 2018 года он был внештатным советником министра иностранных дел.

С октября 2015 года по май 2019 год Штучный был физическим лицом-предпринимателем.

Вячеслав Штучный Українська правда

В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны .

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки.

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