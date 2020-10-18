В сети нашлись "горячие" фото и видео кандидата в депутаты горсовета на Сумщине

В сети нашлись пикантные фотографии и видео кандидатки на местных выборах в горсовет Охтырки (Сумская область) Анжелики Шелудько.

Девушка получила хореографическое образование и является руководителем приватной школы танцев. На своей странице в Instagram она неоднократно публиковала "горячие" снимки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кандидатка на местных выборах в Охтырке Instagram / Анжелика Шелудько

Анжелика Шелудько Instagram

Шелудько также поделилась своей предвыборной программой. Она баллотируется от партии "Сила и честь".

Агитка кандидатки. Instagram / Анжелика Шелудько

Среди обещаний кандидатки – здоровый образ жизни.

Шелудько – 24 года. Instagram / Анжелика Шелудько

Она пошла на выборы от партии "Сила и честь" Instagram / Анжелика Шелудько

Предлагаем посмотреть снимки, которые девушка публиковала в своем аккаунте:

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

Анжелика Шелудько Instagram

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