В сети нашлись "горячие" фото и видео кандидата в депутаты горсовета на Сумщине

В сети нашлись пикантные фотографии и видео кандидатки на местных выборах в горсовет Охтырки (Сумская область) Анжелики Шелудько.

Девушка получила хореографическое образование и является руководителем приватной школы танцев. На своей странице в Instagram она неоднократно публиковала "горячие" снимки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Шелудько также поделилась своей предвыборной программой. Она баллотируется от партии "Сила и честь".

Среди обещаний кандидатки – здоровый образ жизни.

Предлагаем посмотреть снимки, которые девушка публиковала в своем аккаунте:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Рудно на Львовщине напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета от "Народного руха Украны" Богдана Каличака, избили его отца и разбили стекла его автомобиля.