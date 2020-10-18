В сети нашлись "горячие" фото и видео кандидата в депутаты горсовета на Сумщине

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
2,1 т.

  • Анжелика Шелудько баллотируется в горсовет Охтырки

  • 24-летняя девушка является кандидаткой от "Силы и чести"

  • На своей станице в соцсети она неоднократно публиковала фото и видео в откровенных нарядах

Нашлись 'горячие' фото и видео кандидата в депутаты

В сети нашлись пикантные фотографии и видео кандидатки на местных выборах в горсовет Охтырки (Сумская область) Анжелики Шелудько.

Девушка получила хореографическое образование и является руководителем приватной школы танцев. На своей странице в Instagram она неоднократно публиковала "горячие" снимки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кандидатка на местных выборах в Охтырке
Анжелика Шелудько

Шелудько также поделилась своей предвыборной программой. Она баллотируется от партии "Сила и честь".

Агитка кандидатки.

Среди обещаний кандидатки – здоровый образ жизни.

Шелудько – 24 года.
Она пошла на выборы от партии "Сила и честь"

Предлагаем посмотреть снимки, которые девушка публиковала в своем аккаунте:

Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько
Анжелика Шелудько

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Рудно на Львовщине напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета от "Народного руха Украны" Богдана Каличака, избили его отца и разбили стекла его автомобиля.

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