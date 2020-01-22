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22 января • обновлено в 16:29
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"Иди с*си, пр*ститутка!" Нардеп из Умани угодил в сексистский скандал: обнародована переписка

2.2т
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Сотрудницы исполнительного комитета Уманского городского совета обвинили народного депутата Антона Яценко в давлении и сексизме и пожаловались в Верховную Раду.

Соответствующее видеообращение женщины опубликовали на канале секретаря Уманского городского совета Людмилы Кирилюк в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-сотрудниках городского совета с целью дискредитации. Это прямое давление, в том числе по половому признаку", – заявили сотрудницы горсовета.

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Нардепа Яценко обвинили в сексизме и давлении

Нардепа Яценко обвинили в сексизме и давлении

Скриншот

"Мы обращаемся в Верховную Раду, а именно в комитет по вопросам депутатской этики. Мы просим, ​​чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась на 200 избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов", – подчеркнули они.

Нардепа Яценко обвинили в сексизме и давлении

Нардепа Яценко обвинили в сексизме и давлении

Politeka

В обращении обратили внимание на то, что всех женщин выбрали в орган местного самоуправления по профессиональным навыкам, а не внешности: "Антон Яценко, мы понимаем, что для вас нет ничего святого, но украинцы – настоящие мужчины – знают, что женщина – берегиня рода. Уважайте женщин!"

Нардепа Яценко обвинили в сексизме и давлении

Нардепа Яценко обвинили в сексизме и давлении

Скриншот

Далее на видео показали комментарии, которые Яценко оставлял в соцсети. Нардеп называл сотрудниц горсовета "шлюх*ми", а также писал в личных сообщениях, что они якобы состоят в интимных отношениях с руководством и именно поэтому получили должности.

"Иди с*си, пр*ститутка!" Нардеп из Умани угодил в сексистский скандал: обнародована переписка
"Иди с*си, пр*ститутка!" Нардеп из Умани угодил в сексистский скандал: обнародована переписка
"Иди с*си, пр*ститутка!" Нардеп из Умани угодил в сексистский скандал: обнародована переписка
"Иди с*си, пр*ститутка!" Нардеп из Умани угодил в сексистский скандал: обнародована переписка
"Иди с*си, пр*ститутка!" Нардеп из Умани угодил в сексистский скандал: обнародована переписка
"Иди с*си, пр*ститутка!" Нардеп из Умани угодил в сексистский скандал: обнародована переписка

Женщины признались, что получали угрозы и оскорбления от Яценко в телефонном режиме еще с 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновник Запорожского областного совета Владислав Марченко стал фигурантом грандиозного сексистского скандала, заявив, что женщины сами провоцируют насильников.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
депутат Верховная Рада Украины
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Настоящий слуга народа! Как может, развлекает своих избирателей. А что ему еще делать в ВР?
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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