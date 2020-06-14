Кулеба высказался об "антизападной риторике" в правительстве Украины

В украинском медиапространстве распространяется антизападная риторика, однако в правительстве намерений к изменению курса нет.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики – это абсолютно не отвечает интересам украинского народа", – сказал он.

Министр подчеркнул, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.

"Мы абсолютно убеждены в том, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу", – отметил Кулеба.

Он также призвал "смотреть на дела", указав на шаги НАТО относительно статуса партнера расширенных возможностей для Украины и возможность для государства стать "одним из шести ближайших партнеров Альянса в мире".

Как писал OBOZREVATEL, Украина 12 июня получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Заявка была подана в январе 2020 года.

Кроме Украины, такой статус имеют Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.