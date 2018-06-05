Антикоррупционный суд в Украине: Госдеп США выдвинул требование

США призвали Украину создать Антикоррупционный суд, который будет отвечать требованиям Международного валютного фонда.

"Соединенные Штаты призывают правительство Украины ввести глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые бы отражали требования, представленные гражданами Украины во время Революции достоинства: прекращение систематической коррупции, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев", - написано в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Хезер Науерт.

Согласно документу, создание независимого Антикоррупционного суда является важнейшим шагом для правительства. Отмечается, что коррупция продолжает угрожать национальной безопасности и демократическому развитию Украины.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд, который будет определять, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ. Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, которое создает антикоррупционный суд, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Госдепе отметили, что законодательство должно удовлетворять МВФ. Ведь он предоставляет финансовую поддержку.

"Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который соответствует требованиям МВФ. Антикоррупционный суд должен выполнить важную работу для народа Украины", - резюмировали в Госдепе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря президент Украины Петр Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об Антикоррупционном суде.

19 февраля Международный валютный фонд выдвинул требование к Украине, согласно которому создание этого органа является одним из условий предоставления очередного транша.

1 марта Верховная Рада все же приняла в первом чтении предложенный президентом законопроект. 29 мая Порошенко рассказал, что создание суда возможно произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.