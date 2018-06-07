Антикоррупционный суд: у Гройсмана сообщили о проблеме

Пока не ясно, есть ли голоса в Верховной Раде Украины за создание Антикоррупционного суда.

Об этом OBOZREVATEL сообщил постоянный представитель Кабинета министров в парламенте, народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

"Прогнозы у меня 50/50. По состоянию на сейчас, ответ на вопрос, есть ли 226 голосов в зале, я думаю, отсутствует у любого", - отметил Денисенко.

Также он подчеркнул, что есть слишком большие ожидания общества по Антикоррупционному суду.

"Давайте не будем забывать, что Антикоррупционный суд - это продолжение работы Национального антикоррупционного бюро. В обществе бытует мнение (я называю это "эффектом таблетки"), когда кто-то считает, что ты выпьешь таблетку от головы и всю жизнь у тебя не будет болеть голова... Однако настоящий перелом в борьбе с коррупцией может наступить лишь при двух условиях. Первое условие - это реальная дерегуляция, вторая - это перезагрузка системы власти", - пояснил Денисенко.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже пообещал подать в отставку в случае провального голосования, что грозит стране очередным политическим кризисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня появилось заявление США, в котором они призвали Украину создать Антикоррупционный суд, который будет отвечать требованиям МВФ.