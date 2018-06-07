Антикоррупционный суд: нардеп сообщил о компромиссе с МВФ

Народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил, что по результатам ночных переговоров удалось достичь компромисса вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде касательно права вето.

"Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов", - написал он на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов – из 6, общая комиссия - 22 человека. Таким образом для преодоления вето необходимо 12 голосов.

"Но с условием, что как минимум трое из них – это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов", – пояснил Найем.

Таким образом независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4-х членов Совета международных экспертов.

"Любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета международных экспертов, получает гарантированное право инициировать вето", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша. 15 декабря 2017 года Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил.

1 марта Верховная Рада его приняла в первом чтении. 29 мая Порошенко рассказал, что создание, возможно, произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.