Многострадальная сага о создании Антикоррупционного суда — завершена. 315 народных депутатов нажали кнопки "За". Закон поддержали даже те, кто накануне заявлял, что не будет поддерживать законопроект. Но то ли парламентские дисскусии убедили сомневающихся, то ли совесть проснулась, то ли другие аргументы сработали, но факт остается фактом — закон принят.

Международные организации, с крайне осторожным оптимизмом, отозвались об этом факте. "С большим удовольствием - и я бы даже сказал с большой радостью - я узнал о сегодняшнем решении Верховной рады о принятии закона о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - говорится в заявлении президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Оговорка "согласно сообщениям", весьма существенна. Ведь все это время основная дискуссия велась не вокруг того — нужен или не нужен Антикоррупционный суд, а вокруг того — кто будет назначать туда судей.

Наши, как принято говорить, западные партнеры, настаивали на том, чтобы судей назначала общественная комиссия, состоящая из иностранцев. Украинская власть пыталась провернуть старый трюк и отдать контроль по назначению украинским же судьям, оставив за общественностью лишь право весьма номинального контроля.

В результате был найден компромисс: закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей. После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство участников этого совместного заседания и при этом минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

Кроме того, Совет экспертов может инициировать собеседования с кандидатами на должность судьи.

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Теперь начнется, достаточно долгая процедура, отбора судей в Антикоррупционный суд. Скорее всего, первые дела, суд рассмотрит уже в следующем году.

Что же получила Украина создав подобный орган? Во-первых, в очередной раз, подчеркнула свою уникальность - отдельные, антикоррупционные суды не очень распространены в мире, в обычных странах справляются силами обычных судов. Это обозначает, что система правосудия в стране настолько не работает, что приходится создавать еще одну параллельную структуру, чтобы, хоть как-то, бороться с одной из главных проблем нашей страны.

Сработает ли это? Заработает ли Антикоррупционный суд? Сможет ли он оперативно выносить приговоры? Ведь те кто радуются созданию этого суда или забывают или не хотят думать о том, что, даже отдельный, с самыми замечательными судьями, Антикоррупционный суд, будет работать по нынешнему процессуальному кодексу, в котором есть масса возможностей затягивать дело, практически до бесконечности.

Станет ли этот суд волшебной палочкой-выручалочкой? Я очень в этом сомневаюсь. Скорее всего восторги по поводу данного суда поутихнут сразу после начала его работы и общество начнет искать новую волшебную пилюлю, которая сможет побороть всю коррупцию в нашей стране. Хотя, на самом деле, найти такую пилюлю гораздо проще, чем всем нам кажется — всем нам надо, просто, начать жить честно!