Узурпация или концентрация власти? Что стоит за намерением Зеленского распустить КСУ

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, который предусматривает прекращение полномочий всех 15 судей Конституционного Суда.

Причиной их увольнения стало решение об отмене некоторых положений закона "О предотвращении коррупции", из-за чего была отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование и парализована работа Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Что известно о пока еще действующих судьях КСУ, как будет происходить их увольнение и законно ли оно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кого увольняют

Согласно президентскому законопроекту, увольнению подлежат все 15 действующих судей Конституционного Суда:

Александр Тупицкий – председатель КСУ, назначен судьей экс-президентом-беглецом Виктором Януковичем в мае 2013 года (главой стал 17 сентября 2019 года). Недавно журналисты программы "Схемы" выяснили, что у Тупицкого есть земля в Крыму, которую он приобрел после аннексии полуострова Россией. Сергей Головатый – заместитель председателя КСУ, назначен судьей 5-м президентом Петром Порошенко в феврале 2018 года. Был народным депутатом шести созывов от разных фракций (БЮТ, "Наша Украина", "Партия регионов"). Долгое время работал членом Венецианской комиссии. При рассмотрении вопроса об отмене некоторых положений закона "О предотвращении коррупции" высказался против, назвав такое решение суда юридически необоснованным. Виктор Гордовенко – назначен на должность съездом судей в ноябре 2017 года. До работы в КСУ возглавлял Апелляционный суд Запорожской области. Ирина Завгородняя – назначена судьей в сентябре 2018 по квоте Верховной Рады. Муж Завгородней Сергей в июле 2020-го приобрел квартиру в Киеве в комплексе "Новопечерские Липки", несмотря на то, что единственным доходом в его декларации указана российская пенсия (он является гражданином РФ). Александр Касминин – назначен судьей Януковичем в сентябре 2013 года. До работы в КСУ возглавлял апелляционный суд Полтавской области. Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что во время Евромайдана Касминин получил в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Панораме на Печерске". В мае 2014 он добился вывода квартиры из перечня служебных и приватизировал ее. Виктор Колесник – назначен судьей Петром Порошенко в январе 2016 года. До назначения работал профессором кафедры конституционного права Украины Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. В феврале 2019 года не голосовал за отмену статьи 368-2 УК, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Виктор Кривенко – назначен на должность съездом судей в ноябре 2015 года. Долгое время работал в Верховном суде Украины. Василий Лемак – назначен Петром Порошенко по результатам конкурса в феврале 2018 года. При рассмотрении вопроса об отмене некоторых положений ЗУ "О предупреждении коррупции" высказался против. Назвал решение КСУ необоснованным. Александр Литвинов – назначен на должность съездом судей в феврале 2013 года. До работы в КСУ работал судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Владимир Мойсик – назначен Петром Порошенко в январе 2016 года. Был народным депутатом трех созывов от фракции "Наша Украина", а позже – "Наша Украина – Народная самооборона". Олег Первомайский – назначен Верховной Радой по результатам конкурса в сентябре 2018 по квоте "Народного фронта". Является доцентом кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Один из четырех судей, которые 27 октября голосовали против отмены е-декларирования. Сергей Сас – назначен Верховной Радой (от "Батькивщины") в марте 2014 года. Один из трех судей-"мятежников", которые требовали отставки предыдущего главы КСУ Станислава Шевчука. Был народным депутатом 5 созывов, занимал должность заместителя председателя фракции "Батькивщина" в парламенте. Игорь Слиденко – назначен Верховной Радой Украины в марте 2014 года. Один из трех судей-"мятежников", которые требовали отставки предыдущего главы КСУ Станислава Шевчука. Не голосовал за отмену статьи о незаконном обогащении. Петр Филюк – назначен съездом судей в октябре 2019 года. До этого 15 лет возглавлял Волынский апелляционный суд. Имеет в собственности 6 земельных участков под Луцком, которые, по его словам, ему предоставил сельсовет в безвозмездное пользование из-за того, что сам участок фактически была свалкой. Галина Юровская – назначена по результатам конкурса съездом судей в октябре 2019 года. До этого работала заместителем начальника отдела подготовки преподавателей Национальной школы судей.

Можно ли уволить сразу всех по желанию президента

Увольнять судей Конституционного Суда президентским законопроектом – это украинское ноу-хау. Дело в том, что КСУ – это коллегиальный орган, члены которого назначаются на 9 лет, а перечень оснований, по которым их полномочия можно прекратить, четко выписан в Конституции. Эти причины можно разделить на две составляющие:

Причины, приводящие к автоматическому прекращению полномочий судьи – это окончание срока его полномочий; достижения им 70 лет; прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства; вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным; вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления; смерть. Причины, которые являются основанием для увольнения, но не обязательно к этому приводят – это неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; нарушения судьей требований относительно несовместимости; совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности; представление им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

Причем, если мы учитываем вторую категорию причин, то окончательное решение об увольнении будут принимать другие члены Конституционного суда двумя третями от его конституционного состава – то есть не менее 12 судей должны высказаться за освобождение своего коллеги (сейчас в составе суда только 15 членов, потому что Верховная Рада не делегировала туда двух представителей по своей квоте и одного не назначили съездом судей).

"Гарантии независимости судей, которые пытались обеспечить законодатели при принятии Конституции, превратились в абсолютную неприкосновенность судей, даже в случаях, когда они нарушают присягу и другие нормы при принятии решений", – заявил в комментарии OBOZREVATEL представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, президентский законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" – это политико-правовой выход из уникальной ситуации, которая впервые сложилась в Украине.

"Это решение, которое носит политико-правовой, а не сугубо правовой характер. Оно направлено на защиту более весомых ценностей: суверенитета и национальной безопасности Украины. Мы находимся в ситуации, которая никогда до сих пор не возникала: когда своим решением Конституционный Суд фактически сделал антиконституционный переворот. Поэтому, для того чтобы исключить наступление негативных последствий, президент предложил принять Верховной Раде такое политико-правовое решение", – отметил Вениславский.

Но есть еще один интересный нюанс. В отличие от Конституции Украины, в пункте 5 статьи 23 ЗУ "О Конституционном суде Украины" указано, что судья Конституционного суда увольняется с должности в случае нарушения судьей присяги. В тексте присяги есть слова о том, что судья торжественно присягает добросовестно "защищать конституционный строй государства". По факту, Владимир Зеленский в своем законопроекте делает акцент именно на этом моменте, ведь четко указывает, что отмена уголовной ответственности за недостоверное декларирование и блокировка работы НАПК – это "попытка свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине".

Понятно, что президент также ссылается на то, что коррупция внесена в перечень основных реальных и потенциальных угроз нацбезопасности и стабильности в обществе, в соответствии со ст. 7 ЗУ "Об основах национальной безопасности Украины", а следовательно решение КСУ угрожает нацбезопасности Украины. Кроме того, глава государства еще и апеллирует к европейскому курсу Украины, который закреплен в Конституции: мол, отмена уголовной ответственности за недостоверное декларирование – это нарушение конституционных норм.

Однако при любых из вышеперечисленных условий увольнять судей Конституционного Суда могут только судьи Конституционного Суда. Любой другой способ устранения их от должности или прекращение их полномочий является незаконным и приведет к тому, что они будут иметь возможность в полном составе восстановиться в должности. А назначение нового состава может привести к ситуации, когда в государстве будут функционировать два конституционных суда.

Что с отменой уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Президентский законопроект, кроме прекращении полномочий судей КС, также предусматривает возобновление отмененных статей ЗУ "О предотвращении коррупции". То есть Верховной Раде предлагают своим решением отменить решение КС, что само по себе является юридически ничтожным шагом. В статье 151 Конституции четко указано: "Решение и выводы, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы". Если Верховная Рада примет законопроект №4288 в действующей редакции, то она примет антиконституционное решение.

Выходом из этой ситуации может стать только новый законопроект, который будет вносить изменения в антикоррупционное законодательство. Правда КС в таком случае будет иметь возможность признать уже и новую редакцию закона неконституционной. Но такой путь по крайней мере не будет противоречить Конституции.

Что говорят судьи КСУ

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий собрал брифинг, на котором сообщил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота.

На этом же брифинге другой судья КС Игорь Слиденко обвинил Офис президента в давлении на него еще до принятия решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, из-за чего он 8 октября написал заявление на увольнение.

Что будет происходить дальше

Президент определил законопроект № 4288 как неотложный, а представители фракции "Слуга народа" уже заявили, что рассмотрят его на следующей неделе. Если документ будет принят, то его еще должен подписать президент. Как только он это сделает, по словам Вениславского, начнется процесс назначения нового состава КСУ: 6 представителей должен будет назначить президент, 6 – Верховная рада и еще 6 – съезд судей, который состоится 8-10 декабря.

"Я прогнозирую, что и Верховная Рада, и президент Зеленский, могут назначить судей КСУ в срок до двух месяцев", – отметил Вениславский OBOZREVATEL.

Украина оказывается в ситуации, когда любое решение является плохим. Если не отменить решение КСУ, то многочисленные уголовные производства против украинских чиновников, которые опирались на статью 366-1 УК, будут закрыты, а их фигуранты уйдут от ответственности. Кроме того, сами судьи КС почувствуют свою вседозволенность, и, как сказал президент, "мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный Суд сделает завтра или послезавтра".

С другой стороны, если судей освободить в абсолютно неправовой и антиконституционный способ, Украина получит сначала два месяца существования без КСУ, а затем – сразу два конституционных суда. Кроме того, могут возникнуть вопросы к качественному составу суда, ведь придется назначить 18 его членов за два месяца, в то время, как действующий состав обновлялся по несколько судей в год.

В конце концов, если все пойдет по плану Зеленского, то в следующем составе КСУ абсолютное большинство будут составлять именно представители команды президента (6 – самого Зеленского, 6 – от парламентского монобольшинства). И где гарантия, что все, что сейчас происходит, – это не подготовка к узурпации судебной ветви власти президентом.