"Антибандеровский" закон подпишут: Израиль отреагировал на решение Дуды

Израиль продолжает контакты с властями Польши и надеется, что еще удастся достичь согласия в отношении формулировок скандального закона "Об Институте национальной памяти".

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел государства, распространенном во вторник, после того как президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял решение подписать обновленный закон, передает ТАСС.

"Израиль отмечает, что президент Польши направил закон в Конституционный суд для разъяснений и дополнений. Мы надеемся, что в течение времени, отведенного до завершения судебных заседаний, мы сможем договориться об изменениях и исправлениях к закону", - заявили в МИД.

Израильские дипломаты добавили, что обе страны "несут совместную ответственность за исследование и сохранение истории Холокоста" и что "Израиль продолжает контакты с властями Польши и выражает свои опасения в отношении нового польского закона".

Как сообщал "Обозреватель", президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон об Институте национальной памяти, предусматривающий уголовное наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

Во время выступления по данному вопросу Дуда ни словом не обмолвился об Украине, которая призвала польского президента наложить вето на принятые парламентом изменения.

Напомним, Сенат Польши принял закон без поправок. Согласно нововведению, за отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал закон необъективным и категорически неприемлемым. Позже в ОБСЕ потребовали отклонить его.

Также Украина заявила, что законом о "бандеризме" Польша пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".