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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Сила пропаганды: пора делать выводы

2.4т

Сейчас мы можем реально и на собственном опыте оценить силу воздействия пропаганды не просто на отдельно взятого человека, но на целые группы и слои населения страны.

В знаменитом, уже старинном фильме-комедии "Голый пистолет" или "Обнаженное оружие" с Лесли Нильсеном в главной роли, есть сцена, где преступный гений разработал браслет, генерирующий загадочные волны на его обладателя.

Если его включить, то нормальный и даже близкий человек превращается в робота-убийцу. Управляющий браслетом жмет кнопку на брелоке и происходит поразительное изменение. Как только кнопка выключается, тот возвращается в нормальное состояние и даже не помнит, что успел натворить.

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За сорок лет все изменилось, а технологии ушли настолько далеко, что теперь не нужны браслеты или что-то подобное. Чудо-телевизор, безобидно висящий на стенке, делает все то же самое, только не обращая на себя особого внимания. Те, кто считает, что у нас произошел взрыв общественного мозга по причине ватности большой части населения, наследия совка или чего-то из этого ряда – сильно преувеличивают влияие именно этих факторов.

Страны, где совка не было никогда и где ватность публики вряд ли превышает количественные параметры ваты в Украине, демонстрируют примерно те же самые реакции. Они менее заметны лишь потому, что пропаганда, обрушившаяся на Украину, была максимально концентрированной. Никто в истории еще не подвергался столь мощному пропагандистскому воздействию. Плюс к тому, Украина держала оборону именно на этой линии фронта силой немногочисленных энтузиастов, которые просто не могли иметь нужной широты охвата публики, а потому – случилось то, что случилось.

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В подтверждение этого тезиса приведем всего один свежий факт. Мы прекрасно знаем, что произошло в ПАСЕ и почему это случилось. Еще раз возвращаться к описанию этого позорного события просто нет смысла. Но столь очевидный и вопиющий факт попрания того, что называется европейскими или западными ценностями, не произвел на население Европы никакого воздействия.

Это связано с тем, как пресса преподносит случившееся. Причем, делает она это с мизерными усилиями, в отличие от того напора помоев, которые льются у нас нон-стоп, 24/7/365 . Так, французская "Le Monde" правильно описывает преамбулу события, а именно – когда и за что РФ была лишена права присутствовать на заседаниях, а дальше – поясняет возврат. В нем нет ни намека на то, что Москва выполнила хоть что-то из того, за что ее выперли из ПАСЕ, но поясняет это решение тем, что в таком случае РФ грозилась вовсе выйти из ее состава насовсем.

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Казалось бы – "баба з возу и волки сыты", но нет! Как сказано в статье, инициаторы возврата Франция и Германия (именно в такой последовательности) озаботились тем, то в таком случае РФ выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ! То есть, агрессии и войны, которые ведет РФ, убийства тысяч людей – сущая ерунда в сравнении с тем, что россияне лишатся возможности жаловаться в европейский суд. И это при том, что в РФ, на законодательном уровне, работает норма права, которая позволяет не признавать любых решений международных инстанций, если это противоречит ее интересам.

То есть, ЕСПЧ может постановлять любые решения, а РФ может плевать на любые из них, либо на все оптом, но это стало причиной возврата Москвоии в ПАРЕ и европейцы этот бред принимают как что-то логичное. Заметим, Монд показала детский уровень подтасовки и передергивания, но и его уже достаточно. А если бы Москва включила все свои возможности, то через месяц все французы отправились бы жить в Атлантиду, на дно океана, даже не задумываясь о том, есть ли там чем дышать.

Так что те, кто и сейчас нивелирует роль пропаганды в результатах прошедших выборов, так ничего и не понял и готов повторить ошибку еще раз. Конечно, это право каждого, но пора делать выводы хотя бы из своих ошибок.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
Источник
Источник:Линия обороны
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Ferat Bey
Ferat Bey
Россия вернулась в ПАСЕ в 2019 году потому что в 1945 году Гитлеровская Германия потерпела поражение. А не потому что «Путин как Гитлер». Если бы было наоборот, то Россия бы сейчас была областью Третьего Рейха или его осколком. А Зеленский, самое большее, работал бы продавцом рыбы в дрипанной Одессе. ГЛАВНЫМ аргументом России является именно то, что русские спасли весь мир от Гитлеровской Германии и все евреи и их подхалимы в Европе и США послушно этому кивают и почтительно открывают России двери. И те, и другие действуют согласно вечному «Нюрнбергскому процессу». И украинцы хотят победить Россию при таком раскладе, доказывая в 2019 году, что и украинцы воевали против А. Гитлера в 1941 году? Оставьте историю историкам, русским попам и российским ура-патриортам! В 2019 году, ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС русские имперцы давят Украину и украинскую нацию. Этого вполне достаточно чтобы вести НАЦИОНАЛЬНУЮ борьбу, а не качать права человека в ООН и ПАСЕ-масе всяких. ООН и ПАСЕ управляются евреями и их подхалимами. А евреи всегда договорятся с русскими, когда речь идёт о так выгодном для них вечном «Нюрнбергском процессе». Российские доброжелатели и благодетели Украины всегда найдут в истории Украины на одного украинского героя или украинского просветитяля с десяток пророссийских украинцев. И это естественно, потому что национальных героев, людей, отстаивающих свою нацию, свой национальный язык и свою национальную государственность всегда меньше, чем любителей «95 квартала» и КВН. Зачем спорить о том, что было? На это нет ни сил, ни ВРЕМЕНИ. ЗДЕСЬ, в ПОКА ЕЩЁ Украине и СЕЙЧАС нужно бороться с поповско-советской Российской Империей и с евреями, узурпировавшими власть и СМИ. А не доказывать всему миру, что 75 лет назад украинцы воевали против Гитлеровской Германии и сравнивать Путина с Гитлером в надежде на то, что евреи и их подхалимы на Западе будут смотреть на Путина как на Адольфа Гитлера. НИКАКОГО отношения Путин к Гитлеру не имеет! Сейчас 2019 год. На Западе и в Украине власть у евреев и их подхалимов, а в России власть у российских ГБистов, русских попов и опять же евреев! И А. Гитлер в этом уж точно не виноват. ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС нужно вести НАЦИОНАЛЬНУЮ борьбу украинской НАЦИИ против евреев и русских. ЗДЕСЬ, в пока ещё Украине, и СЕЙЧАС. И писать об этом должен не я, какой-то там нацмен Ferat Bey, писать и говорить об этом должны УКРАИНЦЫ на украинском языке, и на английском.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Да, против русских и евреев. Потому что русские – это народ-богоносец. А евреи – это богоизбранный народ. И они, какие есть, такими были и будут ВСЕГДА. И потому что евреи и русские – это ВЕЧНЫЕ страдальцы и победители, которым все остальные нации и народы Земли должны смотреть в рот ВЕЧНО согласно ВЕЧНОМУ «Нюрнбергскому процессу». Не надо читать русским и евреям мораль. Справедливость и даже мораль понятия ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ. Нужно вести ПРОТИВ русских и евреев НАЦИОНАЛЬНУЮ борьбу, а не качать права человека, пытаясь их пристыдить или в чём-то их убедить.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Незавидна судьба Калорадуса" Не отработал он своих бабок! "..немногочисленных энтузиастов, которые просто не могли иметь нужной широты охвата публики, а потому – случилось то, что случилось." - обо-сра лись! 75 %- за Зеленского!!!
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Урбан Петр
Урбан Петр
Kuksov Micha, а фамилия Кукса, обрубок человеческой руки, это нормальная фамилия?
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Слынько Сергей
Слынько Сергей
Kuksov Micha, идиоты - всегда в большинстве.
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