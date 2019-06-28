Сейчас мы можем реально и на собственном опыте оценить силу воздействия пропаганды не просто на отдельно взятого человека, но на целые группы и слои населения страны.

В знаменитом, уже старинном фильме-комедии "Голый пистолет" или "Обнаженное оружие" с Лесли Нильсеном в главной роли, есть сцена, где преступный гений разработал браслет, генерирующий загадочные волны на его обладателя.

Если его включить, то нормальный и даже близкий человек превращается в робота-убийцу. Управляющий браслетом жмет кнопку на брелоке и происходит поразительное изменение. Как только кнопка выключается, тот возвращается в нормальное состояние и даже не помнит, что успел натворить.

За сорок лет все изменилось, а технологии ушли настолько далеко, что теперь не нужны браслеты или что-то подобное. Чудо-телевизор, безобидно висящий на стенке, делает все то же самое, только не обращая на себя особого внимания. Те, кто считает, что у нас произошел взрыв общественного мозга по причине ватности большой части населения, наследия совка или чего-то из этого ряда – сильно преувеличивают влияие именно этих факторов.

Страны, где совка не было никогда и где ватность публики вряд ли превышает количественные параметры ваты в Украине, демонстрируют примерно те же самые реакции. Они менее заметны лишь потому, что пропаганда, обрушившаяся на Украину, была максимально концентрированной. Никто в истории еще не подвергался столь мощному пропагандистскому воздействию. Плюс к тому, Украина держала оборону именно на этой линии фронта силой немногочисленных энтузиастов, которые просто не могли иметь нужной широты охвата публики, а потому – случилось то, что случилось.

Новости Триумф мясника

В подтверждение этого тезиса приведем всего один свежий факт. Мы прекрасно знаем, что произошло в ПАСЕ и почему это случилось. Еще раз возвращаться к описанию этого позорного события просто нет смысла. Но столь очевидный и вопиющий факт попрания того, что называется европейскими или западными ценностями, не произвел на население Европы никакого воздействия.

Это связано с тем, как пресса преподносит случившееся. Причем, делает она это с мизерными усилиями, в отличие от того напора помоев, которые льются у нас нон-стоп, 24/7/365 . Так, французская "Le Monde" правильно описывает преамбулу события, а именно – когда и за что РФ была лишена права присутствовать на заседаниях, а дальше – поясняет возврат. В нем нет ни намека на то, что Москва выполнила хоть что-то из того, за что ее выперли из ПАСЕ, но поясняет это решение тем, что в таком случае РФ грозилась вовсе выйти из ее состава насовсем.

Казалось бы – "баба з возу и волки сыты", но нет! Как сказано в статье, инициаторы возврата Франция и Германия (именно в такой последовательности) озаботились тем, то в таком случае РФ выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ! То есть, агрессии и войны, которые ведет РФ, убийства тысяч людей – сущая ерунда в сравнении с тем, что россияне лишатся возможности жаловаться в европейский суд. И это при том, что в РФ, на законодательном уровне, работает норма права, которая позволяет не признавать любых решений международных инстанций, если это противоречит ее интересам.

То есть, ЕСПЧ может постановлять любые решения, а РФ может плевать на любые из них, либо на все оптом, но это стало причиной возврата Москвоии в ПАРЕ и европейцы этот бред принимают как что-то логичное. Заметим, Монд показала детский уровень подтасовки и передергивания, но и его уже достаточно. А если бы Москва включила все свои возможности, то через месяц все французы отправились бы жить в Атлантиду, на дно океана, даже не задумываясь о том, есть ли там чем дышать.

Так что те, кто и сейчас нивелирует роль пропаганды в результатах прошедших выборов, так ничего и не понял и готов повторить ошибку еще раз. Конечно, это право каждого, но пора делать выводы хотя бы из своих ошибок.

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