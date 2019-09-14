В предыдущей статье коллега Ярослав назвал меня оптимистом, а себя – пессимистом. Ну что же, по поводу себя ему – виднее, а по поводу меня он – не ошибся. Здесь я не стану продолжать дискуссию и оппонировать (хотя мог бы, особенно по поводу восприятия нас европейцами, ибо могу об этом говорить от первого лица) коллеге просто потому, что это реверс одной и той же медали, а коллеги могут прочесть обе статьи, на эту тему и сделать собственные выводы. Это – главное. Сначала – мысль, потом – действие. Так – победим. Но если уж говорит об оптимизме, так его есть у меня. Далее – про оптимизм.

Итак, наверняка все наши коллеги имеют мечту, которую можно назвать обобщенно "Победа над Московией". Если я не ошибся, то каждый имеет собственное представление того, как это выглядит. Наверное, в эту картину вписывается горящий, либо дымящий Кремль и что-то в таком духе. Не буду скрывать, я бы там тоже шашлычок пожарил, но если вернуться к реалиям, то для представления о том, как должна выглядеть победа, нужно заходить с другой стороны.

Итак, мы все знаем и понимаем, что на самом деле идет война межу РФ и Украиной. Война странная, поскольку одна из противоборствующих сторон не желает в этом признаваться. Не зря эту войну назвали гибридной. Но давайте же сами себе ответим на вопрос о том, почему война имеет именно такой формат и почему Москва не желает прямо признаваться в том, что она ведет именно войну?

В самом деле, по состоянию на 2014 год, РФ имела подавляющее преимущество во всем, в личном составе, в количестве и качестве вооружений, в тыловых службах, в промышленности, работающей на военный сектор, в количестве личного состава и даже в опыте ведения реальных боевых действий. Тем не менее война имеет тот вид, который имеет. Еще раз – почему?

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Да потому, что РФ все же не совок, который в основном, жил и работал в замкнутом цикле и почти не зависел от Запада. Так было вплоть до нефтяного эмбарго, когда совок сыграл роль штрейкбрехера и заполнил Запад своей нефтью, получил колоссальные валютные средства, которых до того даже представить не мог. Это дало возможность закупок все большего количества продукции Западного производства и вернуть страну в замкнутый цикл чучхе уже не удалось. А это значит, что совок стал чувствительным ко внешней конъюнктуре, и когда цена нефти снова вернулась на мизер, совок попросту кончился, поскольку впереди замаячила угроза тотального голода и бунтов.

РФ – изначально не строилась как замкнутая система и потому – чувствительна к любым резким движениям Запада. Это стало тем более очевидно, когда совковый трюк с потоком нефтедолларов был повторен, но уже Путиным. У РФ теперь тотальная зависимость от цены нефти и газа, а также – от объемов их продаж. Здесь кроется ответ на вопрос о том, почему война оказала гибридной. Просто были просчитаны риски от этого фокуса и оказалось, что от такой войны будет только хуже. То есть, изначально это было рискованной авантюрой, но Путин – авантюрист и аферист в одном лице, поэтому он сам влез в эту авантюру и втащил туда свою страну, но так, чтобы риски, как и потери ресурсов, были минимальными. В общем, Путин хотел как лучше (для него), а получилось – как обычно.

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Маневренная война закончилась зимой 2015 года, и готовившаяся на лето крупномасштабная операция по захвату Украины (планы которой утекли к нам и были обнародованы), была остановлена. Сделано это было по той самой причине – стоимость этой операции, в плане последствий. Россияне уже увидели, что бои предстоят жесточайшие, с огромными потерями и что самое главное – с последствиями для всей Европы, которая безусловно начнет перекрывать "кислород" самой РФ, что грозило сильнейшим ударом как по экономики РФ так и (что более важно) по личным кошелькам руководства РФ, поскольку кошельки, в виде валюты, золотишка, счетов, ценных бумаг, дорогого недвижимого и движимого имущества и тому подобного находилось именно там. Так что издержки именно открыто признанной самой Москвой войны были слишком высокими.

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И вот война перешла в позиционную фазу. Украинская армия постепенно вышла на прекрасную, невиданную для себя высоту и возник другой расклад, а именно – необходимость содержания группировки войск на оккупированной части Донбасса и в Крыму, способной сдержать внезапное наступление ВСУ, а это – сжигание ресурсов на стоящих войсках. То есть, в отличие от первоначальных бравых прожектов, задачи стали более приземленными и война стала позиционной.

А ведь основы военного искусства говорят о том, что любая позиционная война является борьбой на истощение ресурсов. Понимая эту прописную истину, агрессор либо отказывается от своей затеи (как это было в Финляндии зимой 1939-40 годах), либо идет соревнование по принципу: "кто первый моргнет". Или у кого расход ресурсов станет критическим. Тот, у кого ресурсы для ведения войны кончатся первым – проиграет эту войну, и наоборот, сторона сохранившая, а тем более – сумевшая увеличить свои ресурсы – выигрывает эту войну.

Истощить наши ресурсы противнику не удалось, хотя с 2015 года он прилагал для этой цели просто титанические усилия. Но слава богу, у нас тогда был Порох и несколько государственных деятелей первой величины, к которым мы причисляем Кровавого Пастора и безусловно – Андрея Парубия, смогли вырулить ситуацию так, что Украина, во время драки, даже смогла пополнить свои ресурсы и продемонстрировать прекрасную форму для ведения позиционной войны или войны на истощение ресурсов.

А вот РФ бездарно их тратила, тем более – ввязавшись во вторую войну в Сирии. Конечно, ресурсов там намного больше, но и тратятся они с гигантской скоростью, поскольку в РФ сформирована крайне не эффективная система государственного управления, а кроме того, эти ресурсы разворовываются еще задолго до поля боя, хотя и там – то же самое.

И вот похоже на то, что РФ сморгнула первой. Дальше – несколько цитат из российской прессы.

"Российской экономике предстоит пережить обвал цен на нефть и новый "сырьевой шок", заявил в пятницу на Московском финансовом форуме глава Сбербанка Герман Греф. Стоимость барреля, как считает Греф, может упасть "заметно ниже" 40 долларов из-за "снижения потребления нефти в мире и фактически бесконтрольного увеличения" ее добычи". Мы давно писали о том, что эта ситуация наступит неизбежно, просто под давлением объективных факторов и в соответствии с мировыми тенденциями развития технологий.

"Это приведет к очень низким ценам на нефть. <…> У нас огромные вызовы впереди", – сказал Греф, добавив, что Россия пока не готова к таким рискам.

Действия правительства перед лицом этого вызова, по словам главы Сбербанка, похожи на возведение "линии Мажино" (комплекс укреплений Франции границе с Германией во время Второй мировой войны). "Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах", – заявил он.

"У нас такая же история, – продолжил глава Сбербанка. – Если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний".

То есть, он фактически заявил о том, что ресурсы РФ истощены и падение цены свыше $20 за баррель от сегодняшней цены – будет началом катастрофы. Мало того, он прямо прогнозирует эту цену просто в следующем году. Между прочим, банк Грефа составили прогноз, который допускает падение цены на нефть на сорок долларов от ее сегодняшних показателей, то есть до 20-25 долларов за бочку уже в следующем году. Он призывает срочно менять модель хозяйственного управления государством, поскольку ресурсы на исходе.

И вот что интересно. Московия ввязалась в войну с нами на пике своих ресурсов, а мы – на яме. И что мы теперь видим? Так кто побеждает в войне на истощение ресурсов? Да, Москва еще не покатилась вниз по ступенькам, но это ей пророчу уже не я, а верный соратник Путина.

Так что победа уже видна, до нее осталось совсем чуть, но никто этого не видит, как и не понимает то, кто сыграл эту гроссмейстерскую партию. А шашлык на углях Кремля мы все равно сжарим. Позже мы бросим клич для желающих. Да, это – оптимизм, но он – отнюдь не беспочвенный, не так ли?

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