Мы часто предлагаем коллегам проделать какие-то мысленные эксперименты. Вот и сейчас предложим нечто подобное. Представим какое-то большое, замкнутое помещение, в котором собраны Винники, Вакарчуки, прочие артисты и штангисты, боксеры и вахтеры, а вместе с ними – вся команда зе. И вот они закрыты в этом помещении трое суток. Можно пить и ходить в туалет, спать – тоже можно. Есть не дают.

Потом одна стена становится прозрачной и за ней видно два больших зала с двумя отдельным входами. В каждом – длинный стол. Но на входе в один стоит группа экипированных кулачных бойцов, а вход в другой – свободный. Смысл эксперимента вот в чем. Ты можешь идти в один зал, но через драку, прорываться, но дальше – шведский стол. Ешь сколько хочешь и чего хочешь. До отвала. В другой ты можешь зайти спокойно, но вместо блюд там будет 12 видов го*на. Итог одинаков и в первом, и во втором случае – тебя выпустят из зала только тогда, когда ты наешься до отвала. Не раньше.

И вот теперь им все это поясняют и дают выбор, куда хочешь, туда и иди.

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Все. Как закончится эксперимент и кто куда пойдет – каждый пускай решит сам, а мы применим эту аналогию к вопросу о мире. Сейчас Москва и наша доморощенная дрянь поет песни о мире, но в общем, против мира может выступать только больной человек. Другое дело, что вкладывается в смысл этого слова.

То, что вкладывает публика, о которой мы упомянули выше, имеет в виду позор капитуляции или 12 блюд той комнаты без драки. Похоже на то, что они будут это есть с удовольствием, тут о вкусах не спорят, но они этим пытаются накормить всех остальных. И в таком случае, это закончится для них тем, что они не только есть будут эти 12 сортов, но и жить в той комнате.

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Мы видим всего два вида мира, который можно назвать миром. Первый вид – урезанный и неполный, но выглядит примерно таким образом. Противник изгоняется со всей нашей территории, включая Крым, любым доступным образом, путем выдавливания, добровольного возврата или путем его полного уничтожения на эти территориях. Потом противник выплачивает весь материальный ущерб, который был нам причинен за все время оккупации. Об этом говорит наша конституция и нормы международного права, поэтому ничего нового мы не предлагаем.

Вот после этого – наступает мир. Но граница с РФ должна быть только водной. В плане того, что это должен быть сплошной ров, шириной не менее 5 метров и украшенный, в зависимости от ситуации – различной живностью, от акул и крокодилов до скромных, но неутомимых пираний. Эти пять метров можно отвести из нашей территории. Сразу за рвом – вышки с автоматическими крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, которые срабатывают на любое движение с сопредельной стороны. Вплоть до прекращения любого движения. Боеприпасы должны быть заправлены с избытком.

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Второй вариант – более справедливый и более мирный. Вся территория лепрозория должна быть поделена на небольшие национальные территории, чтобы местные жители вспомнили свои корни и вдруг осознали, что они не "русские", а чуваши, мари, татары, эрзя, мурома и так далее. Вот когда они это осознают на каждой из территорий, можно будет осушать ров и отпускать акул, крокодилов и пираний. Перефразируя слова пятого президента, тогда можно спокойно сказать: "Мир, так – мир!"

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