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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Маски сброшены: борцы за веру продемонстрировали свою сущность

6.1т

Наверное, надо поставить какую-то жирную точку на бесславной кончине бывшего стойкого борца с засильем российской церкви в Украине – Минаретом. Скандал, который он устроил, стал эпичной кодой к тому процессу переобувания и срывания масок, который завершается после отставки Пороха.

Столько "державников", "националистов" и "борцов за веру" уже успели показать свое лицо или скорее – харю, что возникает невольная мысль о том, что все же они были крутыми перцами, которые не снимая обуви и верхней одежды, лезли в учебники истории, как светочи, образцы стойкости и крупные исторические фигуры.

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А теперь они сами демонстрируют свою сущность. Причем, им не спиливали напильником зубы, не резали носы и уши, не сверлили дрелью грудь и не делал вещей, которые мы тут даже не беремся описывать. Но просто поверьте, на редакционную почту пришло достаточно сюжетов и фотографий, которые мы не можем пустить в эфир просто потому, что нас тогда навечно забанят за демонстрацию сцен насилия.

Но мы уверяем наших читателей, что наши пленные воины, а особенно – добровольцы, прошли такое, что "Молот Ведьм" кажется журналом "Мурзилка" или плейбой. Те, кто нам это присылал – пускай знают, что все это мы задвинули в дальние архивы и однажды еще вернемся к ним, просто еще не вполне понятно – каким именно образом, но вернемся.

Так вот, люди вынесли такие пытки, что многим даже трудно представить такое, и тем не менее, сохранили человеческий облик и достоинство, насколько это вообще возможно в таких обстоятельствах.

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У нас же деятели потеряли ключи от известного места просто от обиды или упущенной выгоды. Так, Беня рассказывал, что ему ничего не нужно, кроме нескольких миллиардов за Приват Банк, потом накинул еще, а теперь решил: "Гулять, так – гулять" и намерен доить Украину, пока она не околеет.

Примерно в такой же парадигме выступил и Минарет. Оказывается, он хочет получить деньги из кассы ПЦУ и откат за имущество, которое к нему отошло. То есть, седой дедушка устроил известный развод с Москвой не из-за автокефалии Украинской церкви, а потому, что в его странном положении, когда он был предан анафеме, у него все же была партийная, вернее – церковная касса и имущество.

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Под Московским правлением его могли бы запросто снять и поставить другого бородатого парня, а так он был сам себе режиссер. И вот с получением томоса оказалось, что касса отошла к автокефалии, как и имущество, а на это он пойтить не может, и потому со всею своею пролетарской ненавистью – посылает томос куда подальше с возгласом: "Верните бабло, ироды!"

В общем, уже давно замечено, что победы – множество отцов, а поражение – всегда сирота. Что же, теперь нужно выдохнуть и осмотреться по сторонам. Именно сейчас никому нет резона прикидываться, и те, кто остался нашими – наши, ну а кто нет – тот и не был нашим, но искал свою тропу к кормушке. Это – тоже нужный опыт, поскольку надо перегруппировываться, собирать силы и двигаться дальше. Бороться, креативить и двигаться. Но теперь уже видно без камуфляжа и прочей мишуры, кто есть кто. Это – дорогого стоит.

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Место
Украина
Источник
Источник:Линия обороны
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Харченко Александр
Харченко Александр
Не ожидал от Филарета такой гадости и подлости. Ему, как оказалось, наплевать на освобождение Украины от влияния чёрной сатанистской самозваной путинско - гундяевской секты. Умоляю!Филарет, остановись, не бери ещё больший грех на душу. Не уходи в мир иной предателем, разрушителем и врагом Украины! Не помогай путину разрушить наше государство !
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Калорад ... искал свою тропу к кормушке...Это – тоже нужный опыт, ..... Это – дорогого стоит. Сколько же ты стоишь, Калорадус? А сколько взял почти "святой" Варфоломей за томос?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Не боится дедушка гнева Господнего?
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