Кто-то из коллег сегодня написал, что стебался над министром здравоохранения Уляной Супрун за то, что она разжевывала элементарные вещи, как чистить зубы и такое прочее, но теперь берет свои слова назад, поскольку население показало свою абсолютную дремучесть в простых вещах.

Каюсь, я делал то же самое, и меня просто удивило, как можно с умным видом втолковывать очевидные вещи. Но после президентских выборов стало понятно, что огромная часть жителей Украины, имеющих право голоса, не имеют представления об элементарных вещах. Именно поэтому следующий ниже текст будет составлен именно в таком ключе, с пояснением простых, казалось бы, вещей.

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Итак, лично автор сразу после вступления в должность президента четко определил свой политический выбор как оппозиция к президенту и тем людям, которые его окружают. Скажем так, профессия, образование, жизненный опыт и прочее, что было в его багаже до вступления в должность, имеют второстепенное значение, а в первую очередь важно то, как он относится к вещам, безусловно важным для меня лично и для любого цивилизованного человека, независимо от его национальности, гражданства и прочего.

Эти вещи не имеют ничего общего с моими вкусами или предпочтениями, поскольку закреплены международными правовыми актами, которые, в частности, прописала Украина, и которые, согласно конституции, имеют высший приоритет. Даже если бы такого положения конституции не было, то и тогда приоритет базовых норм и правил, которые признаны всем цивилизованным миром, давали бы основания выстраивать свои предпочтения именно таким образом.

К таковым, безусловно, относится суверенитет и территориальная целостность любого государства. Наша конституция практически не имеет перечня обязанностей граждан, в отличие от большого списка гарантированных прав. Единственная четко и прямо обозначенная обязанность гражданина Украины как раз и связана с его участием во обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Не важно, кто это – я, ты, он, они – все обязаны прилагать максимум усилий для того, чтобы обеспечить эти две позиции, а если одна или обе позиции нарушены, приложить эти усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета.

Между прочим это значит, что любой чиновник, давший присягу на верность интересам Украины, обязан это делать в первую очередь, а президент, как главнокомандующий – впереди всех. Если же он игнорирует эти обязанности или не дай бог, предпринимает действия вопреки им, то он нарушает базовую норму конституции и международного права. А это значит, что не важно, какие будут приняты законы или даже как будет переписана конституция, это ничего не изменит.

Самые первые заявления и последующие действия президента, как минимум – вызвали сомнения в том, что он намерен исполнять эту свою основную обязанность и я, как гражданин Украины, обязан сформулировать для себя лично набор красных линий, которые будут означать, опять же, лично для меня, насколько президент и его люди действуют согласно конституции и присяге, которую они принесли. Пересечение любой из этих линий будет означать отказ чиновников от исполнения своих обязанностей, и между прочим – отказ от действий в интересах Украины.

Думаю, что набор таких красных линий нужен для любого оппозиционера, который выступает с критикой власти и для оценки ее действий. Поэтому привожу тут собственный набор этих самых красных линий, не претендуя на универсальность набора.

В своих рассуждениях на этот счет я исхожу из того, что на сегодня территориальная целостность Украины нарушена самым непосредственным образом, и это подтверждено документально, поскольку АР Крым и между прочим – часть Херсонской области в придачу, аннексированы российской федерацией и она сама это подтверждает. Совершено это было вооруженными силами РФ, что не скрывает ни Путин, ни правительство, издавшее соответствующую медаль и вручающую ее своим кадровым военным, принимавшим участие в захвате Крыма.

РФ воюет и на Донбассе, хоть это и не признает, вопреки констатации этого всем остальным миром, но по Крыму разночтений нет, Путин сам подписался под этим преступлением. Вооруженный захват чужой территории называют войной. Да, сейчас это – особый вид войны, но предпосылки и последствия – идентичны. Такое положение дел квалифицирует РФ как агрессора и безусловного врага Украины.

В связи с этим, любые лица, способствовавшие этим действиям РФ или действовавшие в интересах РФ для достижения этой цели – враги, в том числе, и граждане Украины. Особенно – те граждане Украины, которые все это время скрывались на территории противника. Иного определения для них у меня нет.

Следовательно, если с согласия президента эти лица могут безнаказанно возвращаться, продолжать действовать в интересах врага и проникать в органы власти, чтобы эти действия имели более тяжкие последствия для Украины, то такие действия являются враждебными для меня и для Украины.

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А теперь – о красных линиях, как таковых. Считаю, что любые переговоры с противником, предметом которых может быть территориальная целостность или суверенитет Украины, в том числе – ее территориальное устройство, базовые принципы, включая языковые и так далее, являются актом капитуляции и безусловным предательством. Восстановление любых отношений с РФ сверх существующих на этот момент, без освобождения всех захваченных РФ территорий Украины, считаю предательством.

Любой отказ от компенсаций ущерба по уже выигранным судебным делам – считаю предательством интересов Украины и прямым материальным ущербом как экономике, так и всем гражданам Украины. Отказ от компенсаций, вызванных агрессивными действиями РФ, в том числе – оккупацией территорий, захватом имущества, принадлежащего юридическим и физическим лицам Украины, компенсаций за убийство и увечья, которые были совершены в ходе боевых действий или действий оккупационных властей – считаю предательством. Есть еще ряд красных линий, но и этих уже будет достаточно.

Что еще хотелось бы заметить. Все эти красные линии базируются на внутреннем законодательстве Украины и на нормах международного права. Именно так там трактуется агрессия, ее последствия и ответственность за нее. Поэтому, все должностные лица и те, кто будет избран, должны давать себе отчет в том, что любые изменения норм украинского законодательства или их подгонка под ситуацию, при которой агрессор может избежать ответственности, не пройдут даром у получат свою правовую оценку.

В связи с этим, приравнивание тех, кто боролся за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины с теми, кто его нарушал, а равно как сокращения численности вооруженных сил, их финансирования или сокращение военно-технических программ, до освобождения всей территории Украины от противника, считаю действиями, которые не просто наносят вред Украины, но и совершаются в пользу оккупанта, что не требует дополнительных определений.

И последнее, любые попытки уложить Украину под оккупанта, считаю откровенным и безусловным предательством. В любом виде, в любой форме. В связи с этим, хотелось бы отметить, что официальное заявление МИД РФ с требованием “унять своих военных”, выдвинутое в адрес руководств Украины, осталось без соответствующей жесткой отповеди.

История показывает, что в Украине эти вещи без последствий не проходят, не пройдут и впредь.

И если противник пытается обезличить свои действия, внеся элемент "гибридности", то действия наших чиновников – безусловно оставят за собой следы, подписи и прочее, и каждый должен помнить, что эйфория избирателя – вещь переменчивая и завтра он будет убежденно говорить, что он не голосовал за предательство, а у чиновников этой возможности не будет, они полностью себя задокументируют.

Таким образом, как законопослушный гражданин Украины я уважаю выбор большинства людей, отдавших свои голоса таким образом, но ровно до тех пор, пока эти красные линии не нарушены.

Так я вижу эту ситуацию, а каждый может ее видеть по-своему.

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