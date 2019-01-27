Возвращение Крыма: политик из РФ заявил о большом успехе Украины

Украина смогла вернуть в международную повестку вопрос аннексии Крыма, хотя западные страны уже были готовы считать полуостров де-факто российским.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев, комментируя инцидент с захватом в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива.

"Мировое сообщество для себя фактически решило – Путин уйдет с Донбасса, прекратятся активные военные действия российской армии на украинской территории, и Крым после этого будет в статусе, как республики Балтии – три страны были оккупированы 50 лет, все считали их оккупированными, но на картах обозначали частью Советского Союза до благоприятного момента", – заявил Пономарев.

По его словам, Запад первоначально принял решение относительно Крыма – "официально не признаем, но де-факто понимаем, что это часть России, не тыкаем санкциями".

"Но то, что недавно происходило в Керченском проливе, сильно поколебало Запад. Украина здесь добилась большого успеха, показала, что есть прямое военное столкновение между РФ и Украиной, вернула Крым в международную повестку. Ситуация вернулась в ту фазу, когда Крым рассматривается как активная проблема", – подчеркнул российский оппозиционер.

segodnya.ua

Как сообщал ObozTV, ранее военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что страны НАТО в ответ на захват Россией в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива переходят в режим постоянного дежурства в Черном море.

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