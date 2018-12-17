''РФ рассказывала сказки'': блогер объяснила, во что оккупанты превратили Крым

Россия планомерно превращает оккупированный Крым в свою военную базу, попутно уничтожая туристический потенциал полуострова.

Об этом заявила в эфире ObozTV журналист и блогер Лариса Волошина, комментируя свежее видео переброски в Крым военной техники оккупантов.

"Об этом говорили с самого начала украинские эксперты. Те сказки, что мост был нужен, чтобы привезти из Российской Федерации на оккупированную территорию туристов, деньги, воду – все это была болтовня российской пропаганды. На самом деле, это военный объект", - подчеркнула Волошина.

"Сейчас частично отремонтирована и построена новая трасса "Таврида" в самом Крыму. Из-за строительства этой трассы были уничтожены уникальные зеленые насаждения, парки, кипарисовые леса. Сейчас уничтожают памятки культуры и архитектуры, например, старинное крымскотатарское кладбище", - рассказала она.

По мнению блогера, оккупанты "делают то, ради чего аннексировали Крым – создают российский авианосец".

Переброска военной техники РФ по Крымскому мосту. 10.12.2018

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала стягивать военную технику в Крым после того, как 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего было применено оружие против украинских военных кораблей и захвачены три судна.

Буквально через два дня после происшествия в сети появилось видео перемещения антикорабельных береговых комплексов "Бал" в оккупированную Керчь. Также спутники зафиксировали ракетную батарею S-400 на авиабазе Джанкой.

Также Черноморский флот РФ усилился новым боевым кораблем "Орехово-Зуево" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

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