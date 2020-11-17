Кулеба указал на риски из-за аннексии Крыма и призвал НАТО обеспечить безопасность

Одна из задач НАТО – уменьшение влияния России и обеспечение безопасности в Черноморском регионе в связи с аннексией Крыма.

Об этом на онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum" заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Как подчеркнул он, Кремль активно милитаризует нелегально оккупированный украинский полуостров. Главу МИД цитирует "Укринформ".

"Это подрывает торговые маршруты и угрожает безопасности. НАТО должна продемонстрировать серьезность по поводу защиты Черного моря и обеспечить безопасность навигации в Черном море", – сказал Кулеба.

Чтобы усилить безопасность в этом регионе, НАТО стоит активно привлекать Украину и Грузию, считает он.

Кулеба указал на возможность размещения Россией ядерных компонентов в аннексированном Крыму, что является огромным риском для безопасности.

"Украина ожидает от Вашингтона лидерства в реагировании на глобальный кризис и вызовы, одним из которых является безопасность в регионе Черного моря", – отметил глава украинского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украине, глядя на выборы в США и других странах, пора забыть навязанную ей мантру о "разделенном государстве, обреченном на провал".