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18 ноября • обновлено в 12:42
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Анна Скороход: задайте народному депутату острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 18 ноября станет народный депутат Украины Анна Скороход, которую на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из рядов партии.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Анна Скороход: задайте народному депутату острый вопрос

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Анной Скороход сегодня в 17:30

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Автор
Павел Заяц Павел Заяц
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