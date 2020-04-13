Экс-"слуга" Скороход рассказала, чем лечит коронавирус

Дарья Дурова Политика 23:35, 13.04.2020 Обновлено: 23:37, 13.04.2020

Заболевшая коронавирусом нардеп, бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила, что продолжает лечение, однако чувствует себя хорошо.

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Об этом политик написала в понедельник, 13 апреля, на своем Telegram-канале. Она уточнила, что вместе со своим ребенком, который также болен COVID-19, принимает антибиотик и препарат "Лопинавир".

Анна Скороход
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"21 день карантина (10 с малышом в больнице). Самочувствие у обоих хорошее, я опять чувствую запахи, температуры нет", – написала Скороход.

Она добавила, что сделала новый тест на наличие коронавируса.

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