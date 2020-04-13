Заболевшая коронавирусом нардеп, бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила, что продолжает лечение, однако чувствует себя хорошо.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом политик написала в понедельник, 13 апреля, на своем Telegram-канале. Она уточнила, что вместе со своим ребенком, который также болен COVID-19, принимает антибиотик и препарат "Лопинавир".

Анна Скороход Facebook

"21 день карантина (10 с малышом в больнице). Самочувствие у обоих хорошее, я опять чувствую запахи, температуры нет", – написала Скороход.

Она добавила, что сделала новый тест на наличие коронавируса.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL: