Заболевшая коронавирусом нардеп, бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила, что продолжает лечение, однако чувствует себя хорошо.
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Об этом политик написала в понедельник, 13 апреля, на своем Telegram-канале. Она уточнила, что вместе со своим ребенком, который также болен COVID-19, принимает антибиотик и препарат "Лопинавир".
Анна Скороход
"21 день карантина (10 с малышом в больнице). Самочувствие у обоих хорошее, я опять чувствую запахи, температуры нет", – написала Скороход.
Она добавила, что сделала новый тест на наличие коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Скороход жаловалась на слабость и головную боль. Она рассказывала, что не чувствует запахи и постоянно спит.
Народный депутат также сообщила, что заразила коронавирусом своего сына, который родился 17 февраля 2020 года. Они оба находятся в инфекционной больнице.
5 апреля Скороход рассказала, что сделала повторный тест на COVID-19. Он оказался позитивным.
О заражении Анны Скороход коронавирусом стало известно 28 марта.
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