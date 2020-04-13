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14 апреля • обновлено в 00:09
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Экс-"слуга" Скороход рассказала, чем лечит коронавирус

1.9т
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Заболевшая коронавирусом нардеп, бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила, что продолжает лечение, однако чувствует себя хорошо.

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Об этом политик написала в понедельник, 13 апреля, на своем Telegram-канале. Она уточнила, что вместе со своим ребенком, который также болен COVID-19, принимает антибиотик и препарат "Лопинавир".

Анна Скороход

Анна Скороход

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"21 день карантина (10 с малышом в больнице). Самочувствие у обоих хорошее, я опять чувствую запахи, температуры нет", – написала Скороход.

Она добавила, что сделала новый тест на наличие коронавируса.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Теги
депутат вирус лекарства политика
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