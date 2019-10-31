"Успокойтесь, вам еще рожать!" "Слуга народа" устроила истерику из-за голосования в Раде

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась в Верховной Раде из-за нежелания коллег рассматривать предложенные ею правки к законопроекту об анбандлинге в НАК "Нафтогаз".

Инцидент произошел в четверг, 31 октября. Парламентарий настаивала на своих изменениях, которые не поддержал профильный комитет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы на всех своих правках настаивать будете? Сядьте и спокойно скажите. Подытожьте", – обратился к ней спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

Скороход расплакалась в Раде Скриншот из видео

"Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и гвоорил мне: "Перестань их подавать", – ответила Скороход со слезами в глазах.

Скороход расплакалась в Раде Скриншот из видео

"Вчера на комитете мы согласовали договоренности. Сегодня я прочитала текст - и они не соблюдены! Что это за отношение?" – возмутилась она, продолжив плакать.

Скороход расплакалась в Раде Скриншот из видео

"Успокойтесь, вам рожать еще. Оно того не стоит", – обратился к ней кто-то из зала.

Далее парламентариев попросили проголосовать за поправку Скороход. Нардепы выступили против. Предложение Скороход поддержали всего 158 депутатов.

Скороход расплакалась в Раде Скриншот из видео

Скороход расплакалась в Раде: ее правку не приняли Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на том же заседании 31 октября народный депутат Украины (группа "За будущее") Ярослав Дубневич во время выступления с трибуны Верховной Рады несколько раз показал фигу.

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