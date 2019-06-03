Анекдот и футбол: раскрыты детали первого разговора Порошенко и Трампа

Во время первого телефонного звонка главе Белого дома Дональду Трампу пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал анекдот.

Об этом в интервью "ЛБ" сообщил дипломатический советник Порошенко Константин Елисеев. Он отметил, что первый разговор лидеров стран продлился около 15 минут.

Елисеев вспомнил, что перед первым звонком в Администрации президента основательно готовились. Ведь нужно было объяснить ситуацию по Донбассу, оккупации Крыма и важности введения санкций против России.

"На мой взгляд, нам удалось решить эту задачу. Кроме того, стояли задачи установить дружеские личные контакты между лидерами, чтобы следствием беседы стала долгожданная встреча. Это были, мне кажется, наиболее совершенные тезисы к беседе. Здесь было все: и понятные фразы, и сленг, который любит президент Трамп, а также анекдот, который президент Порошенко рассказал Трампу, чтобы поддерживать интерес к беседе", – сообщил он.

Елисеев отметил, что анекдот понравился Трампу, сделав беседу "живой, человеческой и не рутинной, которую американский лидер не любит".

Петр Порошенко и Дональд Трамп

Также в разговоре с Трампом Порошенко поздравил главу Штатов с победой его любимой команды "Нью-Ингленд Пэтриотс" в финале Супербоула американской футбольной лиги.

"Так же тщательно мы готовили и личную встречу. Например, Украина накануне получила партию американского угля, о чем было договорено ранее. Во время встречи президент Порошенко передал президенту Трампу, в красивой коробочке, кусок американского угля как символ партнерства и соблюдения договоренностей. Еще мы показали Трампу большие слайды, где наряду с украинским солдатами на параде по случаю Дня независимости Украины маршем шли и американские военные - для Трампа это было тоже откровением", – поделился он.

Елисеев подчеркнул, что в следующий раз Трамп первым стал инициатором разговора.

"Мы были, если я не ошибаюсь, с визитом в Швеции, и нам позвонили: "Президент Трамп хочет переговорить с Порошенко, когда это можно?". Мы сначала подумали, что это пранкеры - на определенном этапе они активизировались. Это тоже был новый нюанс в нашей работе… И советую новому президенту тщательно проверять те звонки, которые поступают: несколько раз проверять, выходить на личные контакты", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Белого дома Дональд Трамп отправил президенту Украины Владимиру Зеленскому после инаугурации послание относительно будущего сотрудничества.

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