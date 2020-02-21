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21 февраля • обновлено в 13:17
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Андрухович назвал Путина "опасным невеждой" за слова об украинцах

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Писатель Юрий Андрухович назвал президента России Владимира Путина "опасным невеждой".

"Это такой дремучий уровень, что просто руки опускаются", – сказал он в блоге OBOZREVATEL, комментируя слова Путина об украинцах и истории Украины, сказанные им в последнем интервью ТАСС.

"Это невежда, который на самом деле притворяется невеждой. Он совершенно сознательно дезинформирует. Это один из основных методов его деятельности – врать. Если человек на лжи построил всю свою карьеру – и до того, как стал президентом, и уже став им, – это уже вошло в хроническую стадию", – убежден писатель.

Владимир Путин

Владимир Путин

По его мнению, учитывая огромные "коммуникационные возможности" Путина, подобные заявления представляют опасность. "На самом деле, эту чушь мы не должны были бы обсуждать - ну, сказал себе что-то там малообразованный и малокультурный человек. Мы не услышали. Но здесь мы не можем не услышать. И это плохо", – заметил Андрухович.

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Как писал OBOZREVATEL, в интервью ТАСС, опубликованном 21 февраля, Владимир Путин повторил тезис о том, что русские и украинцы – "один народ", а также заявил, что "до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персона
Юрій Андрухович
Место
Украина
Тег
История Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
известный писатель? кому известный?
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