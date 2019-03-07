Створюючи політичну партію Об'єднання "Самопоміч", встановив для себе як лідера і для членів партії високу моральну планку: будучи в політиці, залишатися вільною людиною, результативно діяти завжди і скрізь.

Були невдачі. Не змогли виконати частину того, що декларували народу України, бо погано працювали і допускали помилки.

І за це заплатили найдорожчу ціну — втратили багатьох прихильників через розчарування і зневіру. За це я щиро прошу вибачення.

Все це пояснює мій крок стосовно відкликання моєї кандидатури на пост Президента України.

Але я залишаюсь активним учасником виборчого процесу у забезпеченні чесних виборів Президента України.

Три слова: "Хочу бути людиною", які залишив після себе Блаженнійший Любомир Гузар, сприймаю як заповіт і дороговказ. І закликаю приєднуватися.

P.S. 31 березня всі, як один, йдемо на виборчі дільниці. Щоб виконати свій священний обов’язок і обрати мир для України!

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