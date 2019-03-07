|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Андрей Садовый
Андрей Садовый
Мэр Львова, лидер партии "Самопоміч"Все статьи автора

Ми погано працювали: щиро прошу вибачення

2.9тЧитать материал на украинском

Створюючи політичну партію Об'єднання "Самопоміч", встановив для себе як лідера і для членів партії високу моральну планку: будучи в політиці, залишатися вільною людиною, результативно діяти завжди і скрізь.

Були невдачі. Не змогли виконати частину того, що декларували народу України, бо погано працювали і допускали помилки.

І за це заплатили найдорожчу ціну — втратили багатьох прихильників через розчарування і зневіру. За це я щиро прошу вибачення.

Все це пояснює мій крок стосовно відкликання моєї кандидатури на пост Президента України.

Новости
Як купити виборця: інструкція від ЦВК

Але я залишаюсь активним учасником виборчого процесу у забезпеченні чесних виборів Президента України.

Три слова: "Хочу бути людиною", які залишив після себе Блаженнійший Любомир Гузар, сприймаю як заповіт і дороговказ. І закликаю приєднуватися.

P.S. 31 березня всі, як один, йдемо на виборчі дільниці. Щоб виконати свій священний обов’язок і обрати мир для України!

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей СадовыйАндрей Садовый
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Андрія Садового
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
29
19
Смешно
8
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bur Viktor
Bur Viktor
Як можна залишитись людиною і не матюжити, пройшовши лише від вокзалу до Привокзальної площі у Львові?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Балан Валерий
Балан Валерий
НЕуважаемый господин Садовой...!!! Каким моральным уродством нужно обладать ,чтобы после провального управления городом Львов ,претендовать еще на управление государством Украина ...???? Подавайте в отставку немедленно и на коленях просите прощения у львовян ...на центральной площади города...!!!! Вот это будет поступок нормального мэра...!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Солодка Любов
Солодка Любов
"були невдачі"... ну-ну. а були й успіхи?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги