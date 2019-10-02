Итак, формула Штайнмайера, а точнее формула Путина, подписана.

Что мы имеем на сегодня?

Однозначно, это кремлёвский план с односторонними обязательствами Украины, на которую положена ответственность за войну, которую мы не начинали.

Напомню, Минские соглашения имели двусторонний характер - и требовали от Москвы вывести войска и передать Украине полный контроль над границей.

Безопастностный, ключевой, блок загадочно исчез. Остался только политический аспект. Привет, амнистия для боевиков.

Закон про "особый статус" принимался Верховной Радой только на три года, то есть - на переходно-интеграционный период, а не на постоянной основе. На постоянной основе - это ползучая либерализация, что крайне неприемлемо для Украины.

В "ДНР" и "ЛНР" подписание формулы уже назвали "шансом" - выйти из воды сухими и чистыми, борцами за свои права, за язык и прочее, а не террористами, кремлёвскими наёмниками и маргиналами цивилизованного общества.

Вопрос Крыма вообще не упоминается нашими молодыми и зелёными дипломатами. А тем временем, в "нормандском формате" будет поднят вопрос про повторный референдум в Крыму, с наблюдателями. Вот тогда всё и закончится, международная поддержка Украины и антироссийские санкции - ведь ватное население Крыма всё равно в патриотическом угаре проголосует за "воссоединение" и "против бендер", так как информационная война украинской стороной проигрывается, в силу различных факторов, от финансирования до политической воли власть имущих.

Единственная приемлемая формула для Украины - это когда кремлёвский режим должен вывести свои войска со всех незаконно оккупированных территорий. Только так можно разговаривать с кремлёвскими бандитами.

Да, это капитуляция. Потому что вернуть уничтоженную и разграбленную территорию с двумя миллионами зомби, все адекватные люди за эти 5 лет выехали из того лепрозория, это "пришить обратно" в выздоравливающий украинский организм гнойник, который будет нести опасность для всей Украины.

Вернём ватный Донбасс, голосующий за врагов Украины Януковича, Медведчука и остальными "рабиновичами", потеряем Крым навсегда, наденем намордники и будем радоваться на тонущем Титанике.

Наш "величайший" хотел войти в историю как Миротворец, а войдёт как Капитулянт.

Без борьбы за свободу - не будет мира. Будет иллюзия мира и, возможно, иллюзия свободы.

И да, вы любите коктейли? Например, пунш?

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