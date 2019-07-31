В Киеве на праздновании Дня Независимости 24 августа не будет традиционного парада, но пройдет Шествие достоинства.

В параде примут участие учителя, медики, спортсмены. Бюджетный вариант. Предлагаю к ним добавить еще работников ЖЭКов. Тоже уважаемая профессия. Они что, не имеют права пройти парадом?

Это попытка размыть суть парада, суть праздника Независимости.

Ведь парад – это не про деньги, это про достоинство нации. И участвовать в нем должны именно военные – бойцы, добровольцы, Национальная гвардия и представители других силовых структур. Именно благодаря их усилиям, их самопожертвованию учителя могли учить, а врачи – лечить.

Что касается упоминания о спортсменах, я не совсем понял: это что, была угроза? Дескать, будут братухи-спортсмены? Спортсмены имели возможность в комфортных тренажерных залах изнурять свои организмы и тягать тяжести, но я вас уверяю, что любой военный – намного больший спортсмен, потому что он столько перетягал тяжестей, особенно в 2014-2015 годах, что ни один спортсмен столько не перетягал.

Что касается участия в параде меня и моих побратимов, то оно никак не пересекается с официальными заявлениями каких-то мужчин. Парад – это сугубо наше.

Военный парад на День независимости 24 августа 2018 года 24 Канал

Именно шествие в одном строю делает совершенно разных людей – и по социальному, и по интеллектуальному уровню - единым военным организмом.

Кстати, особенность этого парада в том, что его не будет принимать Верховный главнокомандующий. Это уникальный случай, когда в параде будут принимать участие военные, то есть народ Украины, а принимать парад будет тоже народ Украины.

Напомню, что Верховный главнокомандующий – это временно нанятый народом Украины чиновник. По контракту сроком на 5 лет. Его работодатель – народ.

Возможны ли провокации во время парада? В этом мире возможно всё. Я не исключаю ничего. Но это будет последним, что сделают эти провокаторы в своей жизни.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!