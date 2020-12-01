Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником в сфере нацбезопасности

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексея Арестовича.

О новой должности спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.

Ермак официально представил Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств. Глава ОП отметил, что в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.

"Задача господина Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы – единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", – сказал руководитель Офиса президента.

Также среди задач Арестовича согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса", отметили в ОП.

Ермак выразил надежду, что его новый внештатный советник построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны страны.

Как сообщал OBOZREVATEL: