Богдан – все? СМИ сообщили об увольнении главы ОП

В понедельник, 10 февраля, в сети появилась информация о возможном уходе главы Офиса президента Андрея Богдана в отставку.

Сначала якобы инсайдерская информация появилась в Telegram-канале "Новина". "Инсайдерские источники из ОП сообщают, что из кабинета главы Офиса президента Андрея Богдана около 18:00 начали выносить вещи", – сказано в сообщении.

Данные распространились и в других каналах. Однако официального подтверждения не поступало. Позже информация об уходе Богдана появилась и в Telegram "Украинской правды".

СМИ сообщили об увольнении главы ОП Андрея Богдана РБК-Украина

"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана. Однако официальной информации от Офиса, президента или пока еще главы ОП получить пока не удалось", – написало издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уже появлялась информация об отставке Богдана. 1 августа в сети показали заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. Вскоре он заявил, что подобные документы подписали все сотрудники ОП и ни о каком увольнении речи не идет.

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