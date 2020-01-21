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21 января • обновлено в 16:09
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"Решил не раздражать": выяснилось, куда внезапно пропал Богдан

3.2т
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Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, который ранее постоянно сопровождал лидера, внезапно перестал появляться на публичных мероприятиях с ним, однако от дел не отошел.

Об этом идет речь в материале радио "НВ". Журналисты провели опрос и выяснили, с чем связаны такие перемены.

Они обратили внимание: Богдан не сопровождал Зеленского в начале января в поездке в Ивано-Франковске область, не побывал вместе с ним в Омане и отсутствовал на церемонии прощания с погибшими пассажирами самолета МАУ. На форум в Давосе Богдан также не был заявлен. При этом в Facebook глава Офиса президента жаловался на то, что ему скучно.

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Богдан перестал появляться с Зеленским

Богдан перестал появляться с Зеленским

delo.ua

Однако высокопоставленные представители пропрезидентской фракции на условиях анонимности заверили, что менять Богдана Зеленский пока точно не собирается.

При этом политолог Петр Олещук высказал мнение, что инициатором "исчезновения" все же стал президент. "Зеленский мог увидеть угрозу имиджа в склонности Богдана к провокациям. Поэтому ограничил участие Богдана в совместных мероприятиях", – считает эксперт.

Собеседник в руководстве фракции СН подтвердил эту версию с той поправкой, что речь идет о личном решении Богдана "не раздражать публику".

"Решил не раздражать": выяснилось, куда внезапно пропал Богдан

Відкритий

Опрошенные изданием политики и эксперты, знакомые с обстоятельствами ближайшего окружения главы государства, уверены: Богдан остается ценным кадром для Зеленского. Он продолжает работать у себя в ОП. И ведет большинство переговоров со "слугами" о поддержке президентских законопроектов.

"Когда кто-то из нас решит уйти в отставку, то вы об этом узнаете", – заявил источник в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан во время брифинга Владимира Зеленского после саммита в "нормандском формате" в Париже начал петь, мешая президенту отвечать на вопрос журналиста.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Андрей Ермак Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Махно Володимир
Махно Володимир
не исключено что они видятся дома вечером..после работы :)
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
уволить
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