Богдан назвал экс-куратора "Л/ДНР" Суркова "неудобным врагом"

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан назвал бывшего помощника главы России и куратора "Л/ДНР" Владислава Суркова врагом.

Своим мнением касательно Суркова украинец поделился интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись разговора была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Собчак и Богдан Скрин видео

На вопрос, почему украинский президент Владимир Зеленский не любил Суркова, бывший руководитель ОП сказал: "У него свое какое-то восприятие людей".

Собчак спросила об отношении к этой личности самого Богдана. "Он враг для меня", – ответил он.

По мнению Богдана, Сурков "неудобный враг". "Ему надо было не результат, а процесс. Мне кажется, он не был заинтересован в перемирии, в результате", – сказал бывший глава Офиса президента.

Причины этого, как отметил политик, "никто не объяснит". "Он, наверное, так сросся с этим процессом... У меня такое ощущение, что он был заинтересован, чтобы это длилось долго", – сказал Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Собчак Андрей Богдан также рассказал о причинах своего увольнения с ОП – по его словам, основной стала потеря "взаимного доверия" с президентом Украины Владимиром Зеленским.