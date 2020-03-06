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6 марта • обновлено в 10:41
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Владимир Иванов
Владимир Иванов
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Анатолий Шарий пятый год воюет против сестры в судах в попытках доказать, что он не педофил

7.3т
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Блогер Анатолий Шарий уже пять лет воюет в суде из-за обвинений его сестры по отцу Елены Манченко в том, что он педофил. Это заявление она сделала еще в конце 2014 года. Он проиграл как минимум один суд в Украине, но выиграл иск в Нидерландах в итоге Елену обязали выплатить брату десятки тысяч евро.

Однако этого ему показалось мало после было еще несколько заседаний суда, и последнее состоялось 3 марта. Родственница блогера утверждает: Шарий, в том числе, обвиняет ее в провале на прошедших парламентских выборах.

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Суды тянутся с 2015 года

Судебные тяжбы начались еще в 2015 году, когда Шарий обратился в Оболонский районный суд Киева с иском о защите чести. Причиной стало интервью Елены, в котором она заявила, что Шарий – якобы педофил и обокрал ее. По словам женщины, когда брат жил в Нидерландах, в квартире иногда оставались дети подруг. И однажды, когда дома были только дети и Анатолий, он якобы предлагал одной их них сфотографироваться в белье. Об этом Елене после рассказала мать девочки. Однако в суде женщина это доказать не смогла.

Суд обязал Манченко выплатить 30 тысяч евро компенсации. Вслед за этим прокуратура Королевства Нидерланды начала собственное расследование по факту распространения клеветы о Шарие. Дело дошло до суда, и там Манченко обязали выплатить еще 75 тысяч евро компенсации.

Накануне заседания, которое состоялось 3 марта, OBOZREVATEL пообщался с Еленой и сейчас публикует её версию происходящих событий.

Ниже мы дословно публикуем ее рассказ о судебных тяжбах с братом:

"В прошлом году судебное разбирательство я проиграла. Адвокат у меня был не очень хороший, собрали мало доказательств. Шарий лучше подготовился – он имел наглого русскоговорящего адвоката, это сыграло большую роль. Плюс судья слушала историю только с его стороны, но не с моей.

Когда я выходила из зала суда, меня сняла на камеру журналистка, потом опубликовали ужасный фильм. В нем Шарий явно насмехается... Когда судья спросила, то же самое ли это дело, что и в Украине, то Шарий отметил, что нет, это разные. Но у меня-то всего одно судебное разбирательство. Судья ему поверила. По одному делу вынесено два решения.

У Шария были хорошие адвокаты – русские, которых рекомендует посольство РФ. По-моему, самые известные русские адвокаты здесь, в Нидерландах. Шарий мог очень легко манипулировать всеми материалами из СМИ, потому что у него получалось все переводить легко. У меня же были большие затруднения с переводом, и я думаю, что судья не до конца услышала историю с моей стороны, а услышала только Шария. Я считаю это проигрышем. Выступал его наглый адвокат, который кричал и требовал, чтобы Шария охраняли. В зале находилось много его журналистов, два адвоката, переводчик.

Адвокаты Шария

Адвокаты Шария

lawandmore.nl

Адвокаты Шария рекламируются посольством России

Адвокаты Шария рекламируются посольством России

Посольство России в Гааге

У меня не было достаточного количества доказательств, не было свидетелей, потому что никто не хочет лезть в это дело. Сейчас я сделала очень много переводов – решений судов в Украине, текстов его адвоката Сталины Гуревич. В Москве был суд над Фейгиным, и она сама прочитала решение украинского суда, где написано, что я никакого отношения к этому делу не имею. Так как я никогда лично ничего не распространяла, ничего не печатала и сама себя никогда не снимала. А нидерландский судья услышала совсем другую историю, потому что она не видела решений суда из Украины и России – никто их не переводил.

Анатолий Шарий врет. Он обманывает судью, говорит, что он житель Европы, живет в Литве. Во всех судебных бумагах стоит его литовский адрес, а в Украине он говорит, что живет в Украине и последние пять лет жил только там. Я считаю, что из-за его обмана я проиграла суд.

Он хочет 30 тысяч по трем причинам. Первая причина, как Шарий утверждает, из-за моих высказываний и публикаций о нем он не прошел в Верховную Раду Украины. Я вообще не могу понять, какое отношение я имею к Верховной Раде. Второе – то, что сожгли его офис, в этом тоже, оказывается, я виновата. И третье – избили его журналистов и говорят, что и в этом я виновата.

Но это еще не все. Оказывается, Анатолий Шарий очень сильно страдает, чувствует себя все время в опасности, имеет мало социальных контактов с людьми и детьми – боится что заподозрят его в педофилии".

После суда OBOZREVATEL снова связался с Еленой, и она рассказала, что заседание прошло спокойно.

"Суд прошел спокойно, я довольна заседанием. Судья выслушал обе стороны, и надеюсь, он примет правильное решение. Потому что требования на более чем 100 тысяч евро я выплатить не могу, ведь у меня очень маленький доход", – поделилась она.

OBOZREVATEL обращается ко всем возможным пострадавшим от действий Анатолия Шария с предложением обратиться со своей историей в редакцию нашего издания.

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Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Тема
Эксклюзив
Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
Теги
пропаганда педофилы
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Комментарии
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ну выб хоть врали одинаково или память рыбок не позволяет? Откуда взялись "дети подруг", если она утверждала что он приставал к ее дочери?
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"Шарий пятый год воюет против сестры в судах", чтобы его уже попавшая на нормальные бабки "сестра" села в тюрьму за клевету. Всё идёт к тому, что она и сядет... А чего она хотела, когда путалась с жидами?:)
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Як у Миши пригорало!!!
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