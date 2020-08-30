Кандидатом от "слуг" на довыборах в Раду стал адвокат, который подозревался в хищении госимущества

Кандидатом на довыборах в Верховную Раду Украины по 208-му округу в Черниговской области стал правозащитник Анатолий Гунько.

Такое решение на съезде 30 августа утвердила партия "Слуга народа", передает Telegram-канал политсилы. При этом, как сообщил PavlovskyNews, в 2018 году Гунько обвинялся в хищении госимущества.

В "СН" рассказали, что Гунько – общественный деятель, меценат и "защитник интересов людей". Он возглавляет ОО "Правозащита плюс" и является председателем наблюдательного совета Благотворительного фонда "Гильдия Добра".

Анатолий Гунько. Telegram / PavlovskyNews

"Два года назад Гунько подозревали в организации преступной группировки, которая присвоила земельный участок площадью в 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудование. Все это находилось в постоянном пользовании государственного предприятия "Радиопередающий центр", – передает PavlovskyNews.

В 2018-м суд избрал меру пресечения для Гунько в виде содержания под стражей, но он внес залог в размере 1 млн 762 тыс. грн и вышел на свободу.

Авторы Telegram-канала отметили, что на съезде правозащитник заявил, что все уголовные дела против него давно закрыты.

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Кандидат в Раду по 208-му округу. Telegram-канал партии "Слуга народа"

На парламентских выборах 2019 года Гунько баллотировался по округу №209 (центр – город Нежин Черниговской области) от партии "Батьківщина". В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край".

Гунько в зале суда. Telegram / PavlovskyNews

Скриншот сообщения PavlovskyNews

Скриншот

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