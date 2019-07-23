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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
Лидер партии "Гражданская позиция" Все статьи автора

Син отримав першу наукову публікацію: нові звершення - попереду!

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Щойно з Японії подзвонив молодший син Гліб - на небі від щастя! Отримав свою першу наукову публікацію, до того ж у шанованому в світі виданні Chemistry: A European Journal.

Гліб зараз вивчає хімію на третьому курсі в університеті Токіо. Минулого року замість відпусток два місяці безвилазно просидів у лабораторії: проводив дослідження разом з вченими із Канади, Великої Британії і Китаю; вдалося виявити нові перспективні реакції й хімічні сполуки, відтепер після їхньої спільної публікації - це вже надбання для світової хімії.

Гліб Гриценко

Гліб Гриценко

politeka.net

Вітаю, Глєбка, ти молодець! Нові звершення - попереду!

Лінк на статтю. На випадок, якщо хтось із моїх френдів, як і Гліб - теж поведений на хімії, сполуках і молекулах.

Син отримав першу наукову публікацію: нові звершення - попереду!

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Автор
Анатолий Гриценко Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Успіхів вашому сину, пане Анатолій!
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