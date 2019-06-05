Президент Зеленський оголосив про нові українські ініціативи з пошуку мирного рішення у Мінську, анонсував участь у ТКГ начальника Генштабу ЗС України, чого раніше не було, затвердив оновлений склад представників України в ТКГ...

Як і Ви, я не знаю змісту нових ініціатив Зеленського і не знаю, хто їх йому підготував, у Києві чи в інших столицях? Почуємо – дамо оцінку. Але...

Володимир Зеленський

В той самий день і час, коли Зеленський заявляв у Брюсселі про свою націленість на пошук мирного рішення, ворог на фронті навпаки – посилив вогонь, з усіх видів зброї: гарматна артилерія, міномети, ПТРК, БМП, гранатомети, крупнокаліберні кулемети... За першу добу закордонного візиту Зеленського – троє загиблих і троє поранених наших солдат!

Якби Зеленський запитав, я би йому порадив:

1) Зупинитися, взяти паузу, не вносити на розгляд Путіна жодних нових довгострокових ініціатив, не відряджати до Мінська ні начальника Генштабу, ні інших представників України – доки Путін не зупинить вогонь на фронті!

2) До того часу, сконцентрувати зусилля на зміцненні нашого угруповання на сході і паралельно – на інтенсивній взаємодії з нашими партнерами для посилення санкційного та іншого тиску на Путіна.

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