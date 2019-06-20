"Запрос на новые лица": политик объяснил феномен Вакарчука

Все больше украинцев хотят видеть новые лица во власти. После президента Владимира Зеленского этим решил воспользоваться лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский общественный и политический деятель Андрей Юсов, комментируя социологическое исследование группы "Рейтинг" относительно досрочных парламентских выборов.

"Результат Вакарчука и "Голоса" вполне ожидаемый, есть запрос на новые лица. Аналог Зеленского для центральной и западной Украины, для демократического, проевропейского, молодого избирателя, предложила команда "Голоса", – считает Юсов.

При этом политик считает, что команда Вакарчука действует с опозданием: "Если бы Святослав Вакарчук принимал участие в президентской кампании, мы бы возможно наблюдали совсем иной политический ландшафт. Во всяком случае, не было бы риска формирования однопартийного большинства в будущем парламенте".

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным социологов, в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий. Так, больше всего шансов пройти в парламент у президентской партии "Слуга народа" – 47,5% голосов. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7,9%, ВО "Батьківщина" – 7,5%, "Голос" – 6,4%.

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