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"Анализы сдавал?" У Лаврова едко ответили на угрозы Украины из-за Крыма

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В Министерстве иностранных дел России разразились едким ответом на слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев может потребовать от Москвы такую "компенсацию за оккупацию", которая доведет Россию до разорения.

Его опубликовала на своей странице в Facebook скандальная официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую считают правой рукой главы ведомства Сергея Лаврова.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов в Украине важные разговоры не ведутся", — с сарказмом отметила она, намекая на сдачу анализов кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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Темы
Аннексия Крымароссийская пропаганда
Персоны
Мария ЗахароваПавел КлимкинСергей Лавров
Место
Россия
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
На Украине истерика!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
После кучи палева кремлевской гопоты с коксом, Манькин прикол про анализы звучит весьма прикольно
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
UaDonetsk Umka, а ты сдал анализы?
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