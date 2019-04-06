"Анализы сдавал?" У Лаврова едко ответили на угрозы Украины из-за Крыма

В Министерстве иностранных дел России разразились едким ответом на слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев может потребовать от Москвы такую "компенсацию за оккупацию", которая доведет Россию до разорения.

Его опубликовала на своей странице в Facebook скандальная официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую считают правой рукой главы ведомства Сергея Лаврова.

Мария Захарова Скриншот видео

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов в Украине важные разговоры не ведутся", — с сарказмом отметила она, намекая на сдачу анализов кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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