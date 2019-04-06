"Анализы сдавал?" У Лаврова едко ответили на угрозы Украины из-за Крыма

В Министерстве иностранных дел России разразились едким ответом на слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев может потребовать от Москвы такую "компенсацию за оккупацию", которая доведет Россию до разорения.
Его опубликовала на своей странице в Facebook скандальная официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую считают правой рукой главы ведомства Сергея Лаврова.
Мария Захарова
Скриншот видео
"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов в Украине важные разговоры не ведутся", — с сарказмом отметила она, намекая на сдачу анализов кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в РФ предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.
Позже в Кремле пошли на попятную насчет компенсации за Крым.
Также сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым.
Украинский журналист Роман Цимбалюк отметил, что претензии России получить компенсацию за Крым могут обернуться для нее потерей территорий.
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