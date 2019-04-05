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Анализ Зеленского и актер из "Сватов": росТВ показало эксклюзивные кадры

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На российском телевидении показали видео из лаборатории, где сдавал анализы кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. На нем также фигурирует актер из "Сватов" Владислав Кирякулов, который и делал забор крови у шоумена, поскольку работает в медучреждении.

Эксклюзивные кадры показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

В ролике Зеленский утверждает, что не пошел сдавать анализы на НСК "Олимпийский", поскольку там якобы нет никакой лаборатории. Кирякулов соглашается с ним и говорит, что такой рекламы их учреждению еще никто не делал. Кроме того, он рассказывает кандидату в президенты, что его родители являются поклонниками Зеленского.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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