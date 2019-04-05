Анализ Зеленского и актер из "Сватов": росТВ показало эксклюзивные кадры

На российском телевидении показали видео из лаборатории, где сдавал анализы кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. На нем также фигурирует актер из "Сватов" Владислав Кирякулов, который и делал забор крови у шоумена, поскольку работает в медучреждении.
Эксклюзивные кадры показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Зеленский
Скриншот видео
В ролике Зеленский утверждает, что не пошел сдавать анализы на НСК "Олимпийский", поскольку там якобы нет никакой лаборатории. Кирякулов соглашается с ним и говорит, что такой рекламы их учреждению еще никто не делал. Кроме того, он рассказывает кандидату в президенты, что его родители являются поклонниками Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве.
Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев), в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов президента Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил психоактивных веществ. Анализ на содержание алкоголя будет готов позже.
К вечеру 5 апреля Зеленский также обнародовал результаты своих анализов. В крови новоиспеченного политика не обнаружили наркотических веществ.
На документах Зеленского датой забора биоматериала было указано 2 апреля. Пользователи сети заметили нюанс на документе, который шоумен опубликовал на своей странице в Facebook. Затем фото удалили, а вместо него была размещена новая справка, в которой уже появилось 5 апреля.
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