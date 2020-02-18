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19 февраля • обновлено в 00:14
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"Воли Зеленского не достаточно!" Россия оболгала и поставила ультиматум Украине на Совбезе ООН

18.5т
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Россия на заседании Совбеза ООН 18 февраля обвинила Украину в нежелании восстановить мир на Донбассе, выдвинув ряд дерзких требований.

Представитель РФ Василий Небензя начал свое выступление с того, что обвинил Украину в русофобии, раскритиковал Запад и заявил, что стороной конфликта является не Россия, а "республики Донбасса".

Россиянин добавил, что воли президента Украины Владимира Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта и нужны конкретные шаги, чтобы Кремль согласился на новую встречу в "нормандском формате".

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При этом в попытке военных РФ прорваться через линию разграничения на Луганщине Небензя также обвинил украинскую сторону.

"Как мы видим, продолжаются столкновения, нет прогресса по разведению сил и средств, включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины, нет желания договариваться о разведении, как и готовности к диалогу с "Л/ДНР", – возмутился он.

Представитель страны-агрессора также потребовал от Украины прекращения огня, амнистии, особого статуса Донбасса и проведения выборов. "Лишь затем будет восстановление контроля [границ] по всей зоне конфликта", – заявил Небензя.

Василий Небензя

Василий Небензя

Как писал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Тег
Совбез ООН
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
в попытке военных РФ прорваться через линию разграничения на Луганщине Небензя также обвинил украинскую сторону. Так как тело уб иен ного солдата ВСУ Максима Хитайлова оказалось на позициях сепаров ! ДРГ ВСУ приползли к позициям сеп аров, но частично вз ор ва лись, и не все вернулись! «Сегодня, 18 февраля, офицеры представительства (сепаров) в СЦКК ... эвакуировали с места гиб ели тело по гиб шего воен нослужа щего ВС Украины Максима Хитайлова" А место гиб ели - ПОЗИЦИИ сепаров!
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Собсно, Россия требует то, что подписал мародер Порошенко
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Виня Ксения
Виня Ксения
Пусть рассея свои хотелки засунет себе в ж*пу и поглубже.
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Виня Ксения, давно тебе уже засунули,да так.что каждый день своё пер ди ло штопаешь.
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