"Воли Зеленского не достаточно!" Россия оболгала и поставила ультиматум Украине на Совбезе ООН

Россия на заседании Совбеза ООН 18 февраля обвинила Украину в нежелании восстановить мир на Донбассе, выдвинув ряд дерзких требований.

Представитель РФ Василий Небензя начал свое выступление с того, что обвинил Украину в русофобии, раскритиковал Запад и заявил, что стороной конфликта является не Россия, а "республики Донбасса".

Россиянин добавил, что воли президента Украины Владимира Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта и нужны конкретные шаги, чтобы Кремль согласился на новую встречу в "нормандском формате".

При этом в попытке военных РФ прорваться через линию разграничения на Луганщине Небензя также обвинил украинскую сторону.

"Как мы видим, продолжаются столкновения, нет прогресса по разведению сил и средств, включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины, нет желания договариваться о разведении, как и готовности к диалогу с "Л/ДНР", – возмутился он.

Представитель страны-агрессора также потребовал от Украины прекращения огня, амнистии, особого статуса Донбасса и проведения выборов. "Лишь затем будет восстановление контроля [границ] по всей зоне конфликта", – заявил Небензя.

Василий Небензя

Как писал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся