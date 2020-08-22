АМКУ начал "дело о патоке", чтобы давить на Порошенко и восстановить торговлю с Россией – Кушнирук

Заявление Антимонопольного комитета о деле против компании ROSHEN через производство патоки - это очередная попытка власти привязать пятого Президента Петра Порошенко хоть к какому-то коррупционному расследованию. Об этом пишет экономический эксперт Борис Кушнирук в Facebook. Он отмечает, что ROSHEN не производит патоку, наоборот является ее покупателем на рынке.

Эксперт также отмечает, что расследование АМКУ начал по заявлению предприятия, которое ранее покупало патоку в России, но после введения санкций против страны-агрессора вынуждено покупать украинское сырье.

"Действующая власть, не удосужившись найти хоть какой-то коррупционный криминал в действиях Президента Порошенко, решила пойти другим путем. Сейчас следует ожидать многочисленных попыток оказать давление на бизнес, владельцем которого прямо или косвенно он есть", – убежден Кушнирук.

Он обращает внимание, что АМКУ в своем заявлении не называет какую-то конкретную компанию, которую в чем-то обвиняют, а все это привязывает к кондитерской корпорации ROSHEN. "Хотя если зайти на сайт и посмотреть, из которых фабрик и заводов эта корпорация состоит, то нетрудно понять, что там вообще нет предприятий, которые занимаются производством патоки. Ее фабрики и заводы сами являются покупателями патоки у компаний, которые не входят в эту корпорацию. Заявление АМКУ с упоминанием ROSHEN в этом случае имеет целью информационно привязать свое расследование к бизнесов Порошенко", – убежден эксперт.

"Второй составляющей этой истории является то, что АМКУ начал это расследование по заявлениям Дружковской кондитерской фабрики, которая традиционно покупала патоку в России. Понятно, что после начала вооруженной агрессии об этих поставки пришлось забыть. Вот она сейчас и должна выглядеть в качестве пострадавшей. По таким обстоятельствам мотивация АМКУ имеет слишком коррупционный и пророссийский привкус", - считает Борис Кушнирук.

Он также обращает внимание на то, что в Украине производством патоки занимаются не менее двух десятков виробничних компаний, и это без учета импорта.